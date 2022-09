https://sputniknews.lat/20220928/embajador-ruso-eeuu-lleva-situacion-a-un-enfrentamiento-directo-entre-las-dos-potencias-nucleares-1130970449.html

Embajador ruso: EEUU lleva situación a un enfrentamiento directo entre las dos potencias nucleares

Embajador ruso: EEUU lleva situación a un enfrentamiento directo entre las dos potencias nucleares

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU está involucrado directamente en las acciones militares de Ucrania y está llevando la situación hacia una confrontación directa... 28.09.2022, Sputnik Mundo

Además, la política que sigue EEUU ha llevado a una situación "deplorable" y "desierta" el control de armas, sostuvo el funcionario."Vemos un panorama deplorable y desierto en el control de armas... Tengo que recordar a los lectores que todo esto es resultado de la política de EEUU", escribió el diplomático.Asimismo, Rusia, EEUU y otros países deben acordar en una declaración conjunta que no se puede librar una guerra nuclear, declaró él."Creo que cualquier estadounidense estará de acuerdo conmigo en que no debemos permitir que se repita la situación explosiva de los años 60 (…) Es importante que no sólo Rusia y EEUU, sino también otros estados nucleares, confirmen en una declaración común que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca se debe librar", señaló en la nota.

