https://sputniknews.lat/20220928/exministro-boliviano-referendos-de-adhesion-a-rusia-ratifican-lazos-historicos-1130954565.html

Exministro boliviano: referendos de adhesión a Rusia ratifican lazos históricos

Exministro boliviano: referendos de adhesión a Rusia ratifican lazos históricos

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — La victoria del "sí" a la adhesión a Rusia en los referendos celebrados en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y en... 28.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-28T16:35+0000

2022-09-28T16:35+0000

2022-09-28T16:35+0000

américa latina

bolivia

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

jersón

zaporiyia

donbás

república popular de donetsk (rpd)

república popular de lugansk (rpl)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1130955103_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_604a31e8ca84e3ad39b7aa7a964767ee.jpg

Esos territorios, "entre otros, son ya parte de la historia de Rusia en cuanto a las relaciones de la población prorrusa. Además, desde hace siglos toda esa región de Ucrania formó parte de la Unión Soviética… Ya desde 2014, cuando se realizaron los referendos para establecer el estatus de esta región, buscaban la independencia" de Ucrania, explicó.Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia (estos dos últimos, regiones ucranianas) celebraron sendos referendos del 23 al 27 de septiembre para decidir su adhesión a Rusia. Con una participación masiva de la población, el "sí" ganó por mayoría absoluta en los cuatro territorios.Ante una crisis de seguridad para los rusoparlantes en el este ucraniano, Siles, quien también es experto en relaciones internacionales (Universidad Católica de Córdoba, Argentina), dijo que Moscú tiene el deber de parar las persecuciones raciales de los ultraderechistas ucranianos.Para el exfuncionario de la administración de Evo Morales (2006-2019), "es natural" que esas regiones hayan decidido adherirse a Rusia, "por una cuestión de lazos históricos y de seguridad".En criterio de la ex autoridad boliviana, la paz no llegará nunca a la zona si continúan las amenazas de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) y las persecuciones a rusoparlantes.AutodeterminaciónEl exministro boliviano sostuvo además que Estados Unidos y la Unión Europea están "totalmente invalidados para poder hacer alguna observación" frente a estos referendos de autodeterminación.Recordó que entre 1991 y 1992 Yugoslavia se dividió en siete Estados y los primeros en reconocer la independencia de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Croacia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro fueron precisamente Washington y Bruselas.Las consultas populares en las cuatro zonas contaron con la presencia de observadores internacionales y tuvo masiva participación de la población.Varios países y organizaciones internacionales condenaron la celebración de las votaciones y dejaron claro que no reconocerán sus resultados.Los cuatro territorios declararon que buscan adherirse a Rusia para "defenderse de los actos terroristas" del Gobierno de Ucrania y de los miembros de la OTAN, que le suministra armas "para asesinar a civiles", y para garantizar la seguridad de sus habitantes.

https://sputniknews.lat/20220928/los-referendos-de-adhesion-a-rusia-cambiaran-la-naturaleza-del-conflicto-en-ucrania-1130952388.html

https://sputniknews.lat/20220928/los-brics-el-referendo-en-donbas-es-un-llamamiento-a-un-nuevo-orden-mundial-1130946723.html

bolivia

jersón

zaporiyia

donbás

república popular de donetsk (rpd)

república popular de lugansk (rpl)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia , rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, jersón, zaporiyia , donbás, república popular de donetsk (rpd), república popular de lugansk (rpl)