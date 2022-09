https://sputniknews.lat/20220928/habra-una-segunda-vuelta-electoral-en-brasil-1130935393.html

¿Habrá una segunda vuelta electoral en Brasil?

¿Habrá una segunda vuelta electoral en Brasil?

El analista político Guilherme Simoes Reis dijo a Sputnik que es difícil vaticinar si Luis Inácio Lula da Silva logrará los votos necesarios en las elecciones...

Unos 156 millones de brasileños podrán votar este domingo 2 de octubre para decidir quién será el presidente por los próximos cuatro años. Si bien hay 11 candidatos en pugna, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, son los principales aspirantes al sillón del Palacio de Planalto.En diálogo con Sputnik, el politólogo e investigador de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro Guilherme Simoes Reis advirtió que si bien las encuestas pronostican como vencedor a Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), el foco de atención recae sobre si la elección se definirá en primera instancia o habrá una segunda vuelta electoral el próximo 30 de octubre.Para Simoes, es difícil predecir si habrá o no un balotaje electoral a fines de octubre entre Lula y Bolsonaro. "Las probabilidades son casi de un 50-50. Está el margen de error, entonces pueden ser dos puntos más, dos puntos menos. Solo lo sabremos el día de la elección", advirtió.Según la encuesta de opinión más reciente, publicada el 27 de septiembre por el Instituto Demoscópico IPEC, el candidato del PT tiene un 48% de las preferencias de cara a la elecciones del 2 de octubre, frente a un 31% de Bolsonaro. Para ganar en primera vuelta, Lula debería obtener más del 50% de los votos válidos.El tercer posicionado en las encuestas es el candidato del Partido Democrático Laborista —PDT, por sus siglas en portugués— y exgobernador del estado de Ceará (noreste) Ciro Gomes, con un 6% de las preferencias. En cuarta posición se ubica la senadora por el estado de Mato Grosso do Sul (suroeste), Simone Tebet, candidata del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), con un 5% en intención de voto.Alianzas electorales de cara a un balotajeEl politólogo brasileño considera posible que Tebet, la cuarta posicionada en las encuestas, pase al tercer lugar antes de la primera vuelta. Eso podría beneficiar al candidato del PT, ya que, según señaló, la candidata "al parecer estaría apoyando a Lula en el balotaje".Ciro Gomes, tercero en las encuestas, "está haciendo una campaña muy anti-Lula. Me parece que está muy rabioso y es difícil imaginar que apoye a Lula, aunque su partido se encuentra históricamente más alineado a la izquierda", explicó Simoes sobre el candidato del PDT.El voto de los evangélicos es otro de los factores centrales en Brasil. Para Simoes, la población evangélica es "el grupo social que más apoya a Bolsonaro". Hay más de 65 millones de evangélicos en el país, que representan más del 30% de la población, por lo cual su voto es clave en las elecciones presidenciales.Por ello, "se percibe el esfuerzo en el lenguaje de la campaña de Lula" por conquistar ese electorado, mientras las encuestas "muestran que la ventaja de Bolsonaro en este segmento está cayendo", destacó el politólogo.

