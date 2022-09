https://sputniknews.lat/20220928/observador-espanol-los-bombardeos-de-kiev-incentivaron-el-si-en-los-referendos-de-adhesion-a-rusia-1130958886.html

Observador español: los bombardeos de Kiev incentivaron el sí en los referendos de adhesión a Rusia

Observador español: los bombardeos de Kiev incentivaron el sí en los referendos de adhesión a Rusia

Los bombardeos con los que el régimen de Kiev hostigó los referendos en los territorios del Donbás, Jersón y Zaporiyia contribuyeron a que las personas... 28.09.2022, Sputnik Mundo

El geoanalista participó en el proceso de votación, ocurrido entre el 23 y el 27 de septiembre, como observador internacional y conversó con Sputnik en exclusiva sobre las hostilidades armamentísticas de Kiev contra el procedimiento."La gente aquí no quiere ocho años más de lo mismo: de sufrir bombardeos ucranianos día a día", señaló y denuncióque durante su estancia en Donetsk bombas del régimen de Kiev “han causado alrededor de 60 civies asesinados, gente normal y corriente, y más de 200 heridos".Lo mismo pasó en la República Popular de Lugansk, vecina a la de Donetsk, donde durante los referendos, Kiev atacó inclusive una escuela en Lugansk que albergaba un colegio electoral, al detonar seis proyetiles contra el edificio, según la Comisión Electoral Central de la república en cuestión. También fueron denunciados los bombardeos en la ciudad de Rubezhnoe.La población de las regiones que celebraron referendos, estimó, quieren desligarse de "una Ucrania que les odia, que les bombardea, que les ataca, que les persigue, que quiere prohibir el idioma ruso y la cultura rusa en todas partes".Acerca del proceso de emisión de votos, Refoyo sostuvo que se llevó a cabo con normalidad y legitimidad democrática, a pesar de que no será reconocido por los países occidentales, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido."Cuando les conviene eso, sí hablan de la indivisibilidad del Estado y cuando no les conviene, dicen lo contrario", reprochó.Durante los referendos unionistas, las Fuerzas Armadas de Ucrania perpetraron ataques contra los territorios de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, mediante hostilidades a ciudades, pueblos, edificios de vivienda e infraestructura civil, además de actos de provocación como el despliegue de grupos de sabotaje y reconocimiento. Más de 60 misiles se detonaron sólo en el teritorio de Lugansk, acusó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular, durante la jornada de referendo unionista.En Donetsk, la opción de adherir el territorio a Rusia ganó con el 99,23% de las preferencias entre los participantes en el referendo; en Lugansk alcanzó el 98,42%; en Zaporiyia concentró el 93,11% y en Jersón se obtuvo un 87,05%.A pesar de dichos resultados, tanto el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como el de Estados Unidos, Joe Biden, desconocieron el proceso electivo y aseguraron que consideran que los territorios en cuestión son parte indisociable del suelo ucraniano, mientras que el Kremlin reconoce a Donetsk y Lugansk repúblicas independientes desde febrero de 2022, antes del inicio de su operación militar especial.Luego de la celebración del ejercicio, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, anunció que ampliará sus sanciones económicas contra Rusia a manera de represalia.

