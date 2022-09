https://sputniknews.lat/20220928/rusofobia-la-enfermedad-que-padece-occidente-y-que-no-se-cura-1130959430.html

Rusofobia, diagnóstico fatalEl llamado Occidente colectivo está gravemente enfermo: esa enfermedad se llama "rusofobia" y parece que no hay manera de curarla. Además, todo indica que el "paciente" no quiere superarla ya que solo intensifica la presión contra Rusia por todos los medios. Algo que no puede extrañar, pues siempre han percibido a Rusia como "una piedra en el zapato", independientemente de qué tipo del Gobierno esté en el poder en el gigante euroasiático.El diagnóstico de esa enfermedad fue dado con certeza por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien denunció que la Unión Europea y EEUU debido a su "obsesión rusofóbica" prefieren la crisis económica y altos niveles de inflación, antes que negociar con Rusia.López Obrador pedirá la opinión del pueblo sobre su plan de militarizaciónEl Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la realización de una consulta no vinculante sobre su plan de mantener al ejército y la armada a cargo de la seguridad ciudadana. La consulta se anuncia en el contexto del octavo aniversario del caso Ayotzinapa, cuando se cuestiona la participación militar en él.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

