Cancillería rusa: EEUU debe dar explicaciones tras amenazas a la integridad del Nord Stream

Cancillería rusa: EEUU debe dar explicaciones tras amenazas a la integridad del Nord Stream

Washington tiene que dar explicaciones sobre los incidentes de las fugas del Nord Stream y del Nord Stream 2 y confesar lo que hizo, declaró la portavoz del... 29.09.2022

"En cualquier caso, Estados Unidos tienen que dar explicaciones y confesar. ¿Por qué delegan esto al [ex ministro de Asuntos Exteriores polaco] señor [Radoslaw] Sikorski, que, como eurodiputado, agradeció de todo corazón a Estados Unidos el incidente de los gasoductos rusos, y qué corazón tiene ahora podemos ver?", afirmó la diplomática.María Zajárova aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está obligado a responder a la pregunta de si Washington cumplió su amenaza con respecto al Nord Stream 2. Se trata de un video con el correspondiente discurso de Biden del 7 de febrero, en el que el presidente estadounidense dice que "pondrá fin" al Nord Stream "si Rusia invade Ucrania". Ese mismo día, la Administración estadounidense desmintió que Biden hubiera amenazado realmente con destruir los gasoductos Nord Stream.Poco antes, Zajárova señaló que las afirmaciones del Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, de que nadie se beneficia de los incidentes del Nord Stream son ridículas y falsas. Blinken afirmó el 27 de septiembre que se están investigando las causas de las fugas de gas en Nord Stream, pero dijo que si se confirma el sabotaje "obviamente no le interesa a nadie".Desde el 26 de septiembre se produjeron varios incidentes en dos gasoductos rusos de exportación a Europa. Al principio las autoridades danesas y suecas informaron que se habían detectado dos fugas de gas en el Nord Stream 1 y una en el Nord Stream 2 cerca de la isla de Bornholm. Más tarde, el 29 de septiembre se revelaría que en realidad también hay una cuarta fuga en el Nord Stream 2.La parte rusa solicitó oficialmente información a Dinamarca sobre el incidente del Nord Stream tan pronto como tuvo conocimiento del incidente. Las autoridades danesas notificaron a la Federación de Rusia sobre las explosiones en el lugar de la fuga de gas. El operador de Nord Stream, Nord Stream AG, informó de que se trata de una situación sin precedentes y no se puede estimar el tiempo de las reparaciones.Alemania, Dinamarca y Suecia no descartan un sabotaje selectivo.La explotación del Nord Stream está suspendida desde finales de agosto por problemas en las reparaciones de las turbinas Siemens causados por las sanciones occidentales. Sin embargo, la tubería siguió llena de gas. El Nord Stream 2 estaba listo para su funcionamiento en 2021, pero nunca fue puesto en marcha, aunque estaba ya lleno de gas.

