https://sputniknews.lat/20220929/detectan-una-cuarta-fuga-de-gas-en-los-ramales-del-nord-stream-1130974602.html

Detectan una cuarta fuga de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream

Detectan una cuarta fuga de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream

La Guardia Costera de Dinamarca anunció que ha detectado una cuarta fuga de gas natural en uno de los ramales del Nord Stream, informa el periodico sueco... 29.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-29T05:14+0000

2022-09-29T05:14+0000

2022-09-29T05:37+0000

internacional

nord stream

nord stream 2

sabotaje

dinamarca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1130974860_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_d05e5a6244adde7523870b07d251a1e2.jpg

"Se ha descubierto otra fuga de gas en el mar Báltico, confirma la Guardia Costera. Esto significa que se han encontrado un total de cuatro fugas en Nord Stream 1 y 2. Dos de las filtraciones se han descubierto en la zona económica danesa y dos en la sueca", publicó este medio.El 26 de septiembre ocurrió un incidente "sin precedentes" cuando quedaron gravemente dañados los ramales en el sistema de gasoductos Nord Stream. Se informaba que había dos fugas en el Nord Stream 1 cerca de la ciudad de Simrishamn y otra fuga más en el Nord Stream 2 en la zona económica exclusiva de Dinamarca, cerca de la isla de Bornholm. La cuarta fuga fue hallada en el Nord Stream 2, aunque de momento no se especifica su ubicación.Según el medio, la Guardia Costera estaba al tanto de la cuarta fuga desde el 27 de septiembre, pero no logra dar una explicación del por qué esta información no se hizo pública hasta ahora. De hecho, la primer ministra de Suecia Magdalena Andersson, dijo el 28 de septiembre que eran solo tres fugas las que se detectaron en el Nord Stream 1 y 2. Más tarde, los altos funcionarios de varios países hablaron de un posible sabotaje, pues desde Suecia informaron que allí se produjeron dos potentes explosiones, una de las cuales era equivalente a unos 100 kilos de dinamita. Según el periódico Aftonbladet, el sismólogo de la Universidad de Uppsala, Björn Lund, está investigando ahora si puede haberse producido una tercera detonación. De acuerdo con Lund, los movimientos de las ondas registradas son divergentes, lo que podría indicar otra detonación unos diez segundos después de la segunda, y a unos cuantos kilómetros de distancia.La Administración Marítima sueca no ha emitido ningún nuevo aviso de navegación tras el descubrimiento de la cuarta fuga. "No es necesario porque se encuentra entre las dos fugas que están cubiertas por el aviso existente en la misma zona", dijo Maria Boman, del Centro de Salvamento Marítimo y Aéreo, en un comunicado.El servicio de seguridad de Suecia, Säpo (por el acrónimo en sueco de 'policía de seguridad') está investigando el incidente y ha reconocido en un comunicado de prensa que "no se puede descartar que una potencia extranjera esté detrás" del presunto sabotaje.Alemania y Dinamarca tampoco excluyen la hipótesis de un sabotaje.La empresa operadora del sistema, Nord Stream AG, dijo que las tuberías sufrieron unas destrucciones "sin precedentes" y es imposible aventurar cuándo podrían ser reparadas.Rusia está investigando el caso como "un acto de terrorismo internacional" y solicitó la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir sobre los daños. Según las previsiones, la reunión comenzará a las 19:00 GMT de este viernes 30 de septiembre.

https://sputniknews.lat/20220929/sabotaje-al-nord-stream-lo-sucedido-levanta-sospechas-porque-la-zona-cuenta-con-navios-de-la-otan-1130967374.html

dinamarca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nord stream, nord stream 2, sabotaje, dinamarca