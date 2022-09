El candidato a vicepresidente de Lula afirma que una victoria en primera vuelta evitaría tragedias

https://sputniknews.lat/20220929/el-candidato-a-vicepresidente-de-lula-afirma-que-una-victoria-en-primera-vuelta-evitaria-tragedias-1130993334.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El candidato a vicepresidente del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, dijo que lo ideal es que el líder de la... 29.09.2022, Sputnik Mundo

Geraldo Alckmin también aseguró que no ve clima para un posible golpe por parte de Bolsonaro y remarcó que la contestación del presidente a las urnas electrónicas es "medio ridícula", porque el fue elegido hasta en cinco ocasiones con ese sistema de voto: "¿Ahora ya no funciona?", ironizó.Las últimas encuestas apuntan que Lula de Silva (2003-2011) estaría cerca de ganar en la primera vuelta, algo que sucede cuando un candidato tiene el 50 por ciento más uno de los votos válidos, es decir, más que el resto de los contrincantes juntos.En caso de que no lo consiga, previsiblemente él y Bolsonaro pasarían al balotaje, que se celebraría el 30 de octubre.

