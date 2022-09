https://sputniknews.lat/20220929/el-mar-del-sur-de-china-la-nueva-linea-de-hostilidades-de-la-otan-contra-pekin-1130972455.html

El mar del Sur de China: la nueva línea de hostilidades de la OTAN contra Pekín

El mar del Sur de China: la nueva línea de hostilidades de la OTAN contra Pekín

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) trazará una nueva línea de defensa a través del mar del Sur de China, porción marítima ubicada entre el...

En un escenario donde la Alianza Atlantista sigue siendo controlada por Washington, su centro de gravedad se orienta conforme al curso de la estrategia dominante estadounidense, declaró el especialista del Instituto Nacional de Estudios sobre el Sur del mar de China Chen Xiangmiao, en diálogo con Sputnik."Estados Unidos y Occidente están redireccionando el foco de su estrategia a las regiones cercanas a China, con el objetivo de contener a Pekín, porque les preocupa la influencia creciente china", apuntó el investigador.Esto, agregó, se remonta a 2018, cuando Francia, Alemania y el Reino Unido comenzaron a expandir su influencia en torno a la región Asia Pacífico, incluido el mar aledaño a Vietnam, China y Filipinas.Además, las tensiones registradas recientemente en torno al estrecho de Taiwán, la porción de agua que separa a la isla homónima de China continental, indican que la OTAN están trasladando hacia la región sus intereses.La titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido solo una de varios funcionarios occidentales que en los últimos meses han aterrizado en suelo taiwanés, como hicieron legisladores franceses el 7 de septiembre, mientras parlamentarios del Reino Unido perfilan hacer lo mismo entre noviembre y diciembre próximos.Los discursos de política exterior de Berlín, París y Londres en torno a la cuestión china han cambiado, además de aproximarse a temas filipinos o taiwaneses, expuso Chen Xiangmiao, mientras que esas potencias europeas pretenden ampliar sus actividades militares en torno al mar del Sur de China."Mientras que sus fuerzas armadas no están emplazadas en los países en torno al mar del Sur de China, entendemos que están enfocando áreas tensas en ese mar y en el estrecho de Taiwán", apuntó.En paralelo a esto, describió el investigador, tres países anglófonos, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, conformaron un pacto trilateral de seguridad, mientras otras naciones occidentales construyen mecanismos de cooperación militar con actores regionales."Por ejemplo, Alemania y Japón ya acordaron respaldarse militarmente el uno al otro mediante la firma de un acuerdo de intercambio de información", declaró.Durante su fundición, en 1949, la OTAN situó como su principal adversario a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y posteriormente a Rusia, sin embargo el veloz ascenso de China ha llamado la atención de la alianza militarista en torno a la región Asia Pacífico.En 2021, la Alianza declaró en su estrategia 2030 a Rusia y China como sus dos amenazas inminentes, con el gigante asiático descrito como un desafío sistémico de largo plazo para la seguridad euroatlántica, donde se traza a Pekín como una fuerza interesada en controlar sectores clave a nivel industrial y tecnológico, infraestructura crítica y cadenas de suministro de materiales estratégicos.Además, la OTAN aseveró en su estrategia 2022 que la cooperación entre China y Rusia amenaza las reglas del orden internacional, sus valores e intereses.En tanto, el exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam Le Van Cuong declaró que habrá una confrontación tarde o temprano entre Estados Unidos y China, donde la interrogante es saber cuándo y cómo, donde el mar del Sur de China se convertirá en la siguiente línea de defensa de la OTAN en cinco o 10 años.En la próxima década, estimó, Pekín evitará la confrontación directa con Washington, en un escenario donde una guerra podría ser muy desventajosa para el país asiático desde una perspectiva política y económica, sin embargo, Estados Unidos no tiene la capacidad de frustrar el crecimiento chino.No obstante, no hay duda de que Washington continuará presionando a Pekín, valoró el analista vietnamita, mediante operaciones de navegación en el mar del Sur de China, además de otros rondines estratégicos en torno a Indonesia, Malasia, Filipinas, Brunéi, Vietnam y la isla de Taiwán.Entre sus estrategias para aumentar la tensión contra China, Estados Unidos formó en 2017, durante la gestión del entonces presidente Donald Trump, el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, con la participación de la India, Japón y Australia, una alianza conocida como la OTAN de Asia Pacífico.Estos países se reunieron en Tokio en mayo de 2022 para revelar la Sociedad Indo Pacífica para la Conciencia del Dominio Marítimo (IPMDA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de colaborar con aliados regionales con respuestas humanitarias ante desastres naturales y para combatir la pesca ilegal.Además, esta alianza, si bien no menciona a China, advierte en su declaratoria que se opone a acciones provocativas, coercitivas y unilaterales que pretendan el cambio del statu quo en la región Asia Pacífico, una acusación rutinaria de políticos y periodistas occidentales contra China.Sin embargo, el analista de Vietnam considera que, fuera de Estados Unidos, el resto de miembros de este enlace se muestran cautelosos ante la idea de una OTAN asiática, en un escenario donde, por ejemplo, Australia tiene una fuerte dependencia ante el mercado chino, mientras que la India es un país protagónico del movimiento no alineado, además de que configura un enlace con China en la alianza BRICS, junto a Sudáfrica, Rusia y Brasil.Sea como sea, Pekín se mantiene en vigilancia sobre los movimientos regionales de la OTAN y Estados Unidos, junto con sus aliados locales, mientras que el presidente Xi Jinping llamó a reformar las Fuerzas Armadas chinas y mantenerlas listas para el combate.El mandatario chino aseguró que en la última década el país asiático ha sido capaz de resolver obstrucciones sistémicas de largo plazo en su contra, así como incongruencias estructurales y problemas políticos en el desarrollo de su defensa nacional.

