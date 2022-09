https://sputniknews.lat/20220929/exministro-de-defensa-lula-despolitizara--las-ffaa-de-brasil-si-gana-las-elecciones-1131004891.html

Exministro de Defensa: Lula despolitizará las FFAA de Brasil si gana las elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El candidato de izquierda a la presidencia de Brasil, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), pretende "despolitizar"...

Sostuvo que no se está buscando un "general de izquierda, sino legalista y consciente de su deber".Consideró que un futuro Gobierno de da Silva debe utilizar la Defensa como una forma de desarrollo tecnológico, con la construcción de aviones, barcos y misiles nacionales.Además, el programa del candidato de izquierda propone la creación de una Guardia Nacional para actuar en crisis relacionadas con la seguridad pública.Este domingo, da Silva es uno de los candidatos que más chances de ganar tiene, según las encuestas, al igual que el mandatario Jair Bolsonaro.El 12 de diciembre, el Partido de los Trabajadores, liderado por da Silva, afirmó en una resolución aprobada por su Asamblea Nacional de Derechos Humanos que "la actual dirección de las Fuerzas Armadas es cómplice de la conducta del Gobierno de Bolsonaro".Según el texto, "no hay forma de separar a las Fuerzas Armadas de la catástrofe que es el Gobierno de Bolsonaro".De parte de la izquierda brasileña hay temores de un intento golpista, de parte de Bolsonaro, con ayuda de los militares en caso de que da Silva gane las elecciones.El presidente considera que el sistema de voto electrónico no es seguro y que podría haber fraude.

