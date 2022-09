https://sputniknews.lat/20220929/hay-varias-tesis-de-quien-se-beneficia-del-sabotaje-contra-el-nord-stream-que-son-tabu-en-europa-1130990162.html

"Hay varias tesis de quién se beneficia del sabotaje contra el Nord Stream que son tabú en Europa"

"Hay varias tesis de quién se beneficia del sabotaje contra el Nord Stream que son tabú en Europa"

Existe una serie de tesis sobre los beneficiarios del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, pero ahora están prohibidas en Europa, afirmó...

En su opinión este sabotaje beneficiaría teóricamente no solo a los polacos que dejaron de comprar gas a Gazprom y empezaron a comprarlo a los noruegos, que el 27 de septiembre lanzaron el gasoducto Baltic Pipe, sino a los mismos noruegos que aspirarían a superar a Gazprom y ser los primeros proveedores de gas a la UE.Bovt aseguró que con la destrucción de Nord Stream se acabó el chantaje de gas y ya no tiene sentido acusar a Rusia."La destrucción del gasoducto, en teoría, le quitaría a Moscú la misma moneda de cambio de la que Europa le acusa de abusar: el chantaje del gas. Ahora que no hay tubería, tampoco hay chantaje. El tema está cerrado".El 26 de septiembre Nord Stream 2 AG anunció que uno de los ramales de Nord Stream 2 —que se llenó de gas técnico tras su construcción— había sufrido un accidente en aguas danesas cerca de la isla de Bornholm, acompañado de una fuerte caída de presión. La empresa especificó que se desconocen las causas y se está llevando a cabo una investigación. El operador de Nord Stream, Nord Stream AG, informó de la caída de presión en ambos ramales. Las razones también se desconocen. Las autoridades alemanas y danesas no descartan que la emergencia haya sido causada por un sabotaje. La Fiscalía General de Rusia inició un caso por un acto de terrorismo internacional.

