'La OEA es cosa de risa': AMLO le dedica una canción a la OEA y lanza sus críticas | Video

'La OEA es cosa de risa': AMLO le dedica una canción a la OEA y lanza sus críticas | Video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó una canción a la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo al que acusó de mantener la... 29.09.2022, Sputnik Mundo

Durante su conferencia matutina del 29 de septiembre, el mandatario mexicano criticó que la OEA no quiera reformarse a pesar de que "ya cambió el mundo, la mentalidad del pueblo".Lo anterior, tras referirse a una solicitud de entrevista que realizó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, y la cual rechazó porque el PAN siempre lo acusa con organismos como el Parlamento Europeo, la OEA o el Departamento de Estado de EEUU.Sobre este punto, López Obrador reiteró que, a pesar del paso del tiempo, "no quieren reformarse" y mantienen los mismos aparatos y la misma política de dominación hegemónica".Posteriormente, dedicó la canción La OEA es cosa de risa del cantautor Carlos Puebla y cuya letra menciona lo siguiente: Pregunto yo en mi canciónAl que grita y pataleaCaballero de la OEAQué pasó con su reunión. Cómo no me voy a reír de la OEASi es una cosa tan feaTan fea que causa risaYo estoy acá en mi rincónPreguntándome hace ratoCómo es posible que al gato Le meta miedo el ratón.En diferentes momentos Andrés Manuel López Obrador se ha posicionado en favor de una reforma a la OEA para cambiar la forma en la que trabaja,De hecho, el canciller Marcelo Ebrard hizo una propuesta para reformar el organismo durante su participación en la última Cumbre de las Américas, en junio, ya que lo consideró agotado, al igual que su forma de actuar, lo cual quedó en evidencia con "el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de Estado en Bolivia".

