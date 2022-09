https://sputniknews.lat/20220929/las-elecciones-regionales-en-peru-entre-la-apatia-y-un-repechaje-presidencial-1130991216.html

Las elecciones regionales en Perú, entre la apatía y un "repechaje presidencial"

El conformismo del electorado peruano y la falta de figuras políticas novedosas caracterizan a las elecciones regionales que Perú celebra el 2 de octubre. En... 29.09.2022, Sputnik Mundo

Los peruanos elegirán el 2 de octubre autoridades para 2.095 circunscripciones distribuidas entre regiones, provincias y distritos municipales, en una jornada electoral que transcurrirá en medio de una grave crisis de representatividad política que se arrastra por años, en la que los partidos tradicionales e instituciones políticas viven la constante deslegitimación popular.En todo el país, y según registra Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 12 partidos políticos tradicionales o legalmente establecidos como tales y 115 movimientos políticos regionales pugnarán por acceder a los cargos. Se trata del número más bajo de candidaturas inscritas desde que la reforma del Estado de 2002, que abogó por la descentralización del poder político a nivel nacional, regional y local.En diálogo con Sputnik, el economista y analista peruano Daniel Carpio apuntó que los comicios se cumplirán dentro de un clima en el que los peruanos sienten que "el político tradicional no está enfocado en ayudar realmente al país, sino en tomar notoriedad o poder"."Creo que vamos a continuar en la misma dirección, no hay cosas nuevas" en materia de oferta política, sostiene Carpio.Los principales candidatos a conquistar la alcaldía limeña son Daniel Urresti de Podemos Perú y Rafael López Aliaga de Renovación Popular, ambos partidos ubicados a la derecha del espectro político."Otros nombres que en otro momento han sido candidatos presidenciales que están intentando llegar a la alcaldía de Lima, entiendo yo para tomar notoriedad y poder postular a cargos más altos posteriormente, como [George] Forsyth, por ejemplo". El exfutbolista aspira al gobierno de Lima por el partido Somos Perú.Además, los comicios muestran altos porcentajes de candidatos que reinciden en su intención de alcanzar los cargos a los que se postulan. Sondeos de los medios locales indican que el 49% de los candidatos a gobernadores regionales, el 26% de las candidaturas a alcaldías provinciales y un 25% de las distritales ya cuentan con experiencias electorales previas."Estas elecciones están siendo más de lo mismo, no creo que vayamos a tener comunicación política con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, no habrá organización", lamentó el analista peruano.Un giro hacia la derechaSegún Carpio, el cambio político más importante podrá verse "en el centro" del país, donde había "muchos candidatos de izquierda" pero "el sesgo está pasando increíblemente a la derecha" en una región de Perú que "siempre ha sido de izquierda o centroizquierda".Con el resto del país identificado tradicionalmente con opciones de centroderecha, el cambio en la región centro aparece como una de las novedades para los analistas. La región sur, por el momento, permanecería más volcada hacia la izquierda, según su tradición.La mayoría de las fuerzas de izquierda se han relegado y, según el analista peruano, esto se debe al rol que ha tomado el presidente, Pedro Castillo, y su distanciamiento de Perú Libre. "No hay muchos candidatos de la izquierda en los primeros lugares, sobre todo en el sector centro, costa y oriente. Solo en el sector sur de Perú hay candidaturas de izquierda", agregó.El fujimorismo, movimiento político liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), aparece "bastante relegado" para estos comicios, subrayó el analista."Creo que ha sido una buena estrategia de parte de Keiko Fujimori y sus acompañantes no hacer demasiada visión, ausentarse por un tiempo del escenario político. Entiendo yo, para volver a intentarlo en las presidenciales. Pero la verdad es que no se escucha nada del fujimorismo en estas elecciones municipales y provinciales", señaló.El panorama de cara a los comicios se complementa con la apatía de los peruanos, una población que según Carpio "se ha convertido en un elector bastante conformista, viendo que tiene pocas cosas por elegir.

