https://sputniknews.lat/20220929/mision-rusa-ante-la-onu-condena-declaraciones-de-guterres-sobre-los-referendos-en-donbas-1131005678.html

Misión rusa ante la ONU condena declaraciones de Guterres sobre los referendos en Donbás

Misión rusa ante la ONU condena declaraciones de Guterres sobre los referendos en Donbás

ONU (Sputnik) — La declaración del secretario general de la ONU, António Guterres, que condenó los referendos de adhesión a Rusia en Donbás, son una muestra de... 29.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-29T23:46+0000

2022-09-29T23:46+0000

2022-09-30T00:11+0000

internacional

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia

antonio guterres

rusia

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107975/89/1079758972_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_b3f2a8e67b85cd3ed23c0f5bc5b1a250.jpg

Subrayó que "las funciones administrativas no autorizan al secretario general a hacer declaraciones políticas en nombre de toda la ONU, porque pertenece a sus Estados miembros".Además, la misión rusa ante la ONU acusó a Guterres de dar su propia interpretación de la Carta y los documentos de la Asamblea General de la organización, así como violar sus normas y actuar de manera sesgada."En la situación en torno a Ucrania, el secretario general de la ONU muestra constantemente el mismo enfoque selectivo que los países de Occidente", afirmó el ente.Guterres declaró el 29 de septiembre que los referendos de la incorporación a Rusia, celebrados en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y las provincias ucranianas de Jersón y Zaporiyia, no pueden ser reconocidos, mientras la "anexión" de esos territorios por Rusia "no tiene valor legal" y debe ser condenada".Los referendos se celebraron del 23 al 27 de septiembre con una participación masiva de la población, y el 'sí' ganó por mayoría absoluta en los cuatro territorios.Varios países y organizaciones internacionales condenaron la celebración de las votaciones y dejaron claro que no reconocerían sus resultados.Los cuatro territorios declararon que buscan adherirse a Rusia para "defenderse de los actos terroristas" del gobierno de Ucrania y de los miembros de la OTAN, que le suministra armas "para asesinar a civiles" y para garantizar la seguridad de sus habitantes.

https://sputniknews.lat/20220929/occidente-no-acepta-referendos-para-justificar-su-cruzada-contra-lo-que-es-el-mundo-ruso-1131000148.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia , antonio guterres, rusia, onu