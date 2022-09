https://sputniknews.lat/20220929/moscu-denuncia-a-la-otan-por-explosiones-en-gasoductos-1130995994.html

Moscú denuncia a la OTAN por explosiones en gasoductos

Moscú avisa que los escapes de gas son muy peligrosos y requieren cooperación internacional. Observador español destaca "legitimidad absoluta" del referéndum... 29.09.2022, Sputnik Mundo

Moscú culpa a OTAN por accidentes en Nord Stream y aboga por investigación internacionalEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien el miércoles también recordó la declaración hecha por Biden el 7 de febrero pasado cuando amenazó con "acabar con el proyecto Nord Stream 2", señaló este jueves que la situación en torno a los escapes de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 es muy peligrosa y requiere de la cooperación internacional."Parece que este es un acto terrorista, probablemente a nivel estatal, que por supuesto, requiere una cooperación muy activa y enérgica [...] Esta es una situación extremadamente peligrosa que requiere una investigación urgente [...] Por supuesto, se requerirá la cooperación de varios países". En cuanto a EEUU, Peskov afirmó que Moscú y Washington no mantienen contactos entre los organismos de seguridad.Operación 'Salvar a la libra'La caída estrepitosa de la libra esterlina, junto a la fuerte rentabilidad experimentada por sus bonos a 10 años —sobrepasó el 4,6%—, provocó que el Banco de Inglaterra, no solo monitorice la evolución de los mercados financieros minuto a minuto, sino además que se haya liado la manta en la cabeza y a realizar compras de bonos a largo plazo.Esta es una situación técnicamente confusa, pero no es algo excepcional dentro de lo que está pasando en el sistema financiero de Occidente en general, advierte el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia.¿Una mano extranjera en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner?Los abogados de la vice-presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidieron investigar a más personas relacionadas con los mensajes de los celulares de los detenidos. Una de estas personas dice estar vinculada a la DEA, la agencia antinarcotráfico estadounidense.Federico Paruolo, abogado argentino y docente de la Universidad de Buenos Aires, nos comenta cómo viene avanzando la causa y qué implicancias tiene la aparición de este supuesto agente de la DEA. "Creo que hay mucho temor en lo que puede aparecer en los teléfonos y en los mensajes, y en cuáles pueden ser las vinculaciones en las cuales terminen esos mensajes", advierte.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

