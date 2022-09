https://sputniknews.lat/20220929/nombran-al-principal-beneficiario-de-los-incidentes-del-nord-stream-1130980166.html

Experto enumera a los principales beneficiarios de los incidentes del Nord Stream

El experto recordó que el presidente de EEUU, Joe Biden, antes del comienzo de la operación rusa en Ucrania, anunció que "Estados Unidos destruiría los Nord Stream". "La amenaza se hizo realidad", resumió el experto y agregó que lo sucedido responde a los intereses geopolíticos de Washington.El ataque a estos gasoductos priva a Alemania y a una considerable parte de Europa de la potencial posibilidad de recibir gas ruso, cuyo suministro podría reanudarse si hace mucho frío en invierno y si la opinión publica logra cambiar la posición mantenida hasta hoy, dijo."El principal golpe se asestó no tanto contra Rusia cuanto contra Alemania, la que sin gas ruso no podrá calentar a sus ciudadanos, perderá algunas ramas industriales y se privará de la posibilidad de aumentar su potencial económico", subrayó.El 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream 2, informó de una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm por causas desconocidas. Lo mismo ocurrió en las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1.Desde Moscú no descartaron que los gasoductos fueran blanco de un sabotaje y expresaron su intención de convocar una reunión oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir lo sucedido en los dos gasoductos.El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) califica los escapes en ambas tuberías como terrorismo internacional. Alemania, Dinamarca y Suecia tampoco excluyen la posibilidad de un sabotaje.La operadora del gasoducto, Nord Stream AG, señaló que lo sucedido no tiene precedentes y que es imposible evaluar el tiempo que se necesitará para efectuar la reparación.El funcionamiento del Nord Stream 1 se suspendió a finales de agosto por problemas con la reparación de las turbinas Siemens, provocados por las sanciones occidentales, pero la tubería seguía llena de gas.El Nord Stream 2, construido en 2021 pero sin entrar en explotación, también fue llenado de gas, aunque continuaba bloqueado por el canciller alemán, Olaf Scholz, desde febrero de este año, por sus pugnas geopolíticas con Moscú.Se oponía al tendido del Nord Stream 2 Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.También rechazaban el nuevo gasoducto Ucrania y Polonia por temor a perder los ingresos que obtienen por el tránsito del gas ruso por sus territorios.

