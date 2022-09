https://sputniknews.lat/20220929/que-efecto-causa-el-5g-en-nuestro-organismo-1130996832.html

¿Qué efecto causa el 5G en nuestro organismo?

La actualización tecnológica lleva a renovar las redes de conexión y el 5G se instala cada vez más en el mundo para permitir este nuevo estilo de vida. Científicos colombianos investigaron las consecuencias que puede tener en el organismo la exposición a esta red y el uso excesivo de la tecnología.

La ampliación mundial de las redes 5G ha generado adeptos y detractores, y persisten las dudas sobre el posible impacto o no en nuestro organismo y en el ambiente.En América Latina esta tecnología está en varios países: Perú, Brasil, México, Uruguay y Chile; al igual que en EEUU y varios países europeos y asiáticos.Su implementación busca atender tres escenarios: "mejor uso del espectro, mejor uso de la energía y un aumento considerable en la red de núcleo que soporta todo el tráfico de esta red 5G", dijo a Big Bang Javier Araque, doctor en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia.La investigación realizada por los científicos colombianos implicó un estudio de percepción a través de encuestas a 402 personas y luego tareas de simulación para identificar las consecuencias de esta red en el cuerpo humano."El efecto básico de los campos de telefonía móvil celular es que produce calentamiento. Si es excesivo puede haber un problema de salud, según la Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante", agregó.Según la Organización Mundial de la Salud, los teléfonos móviles transmiten radiofrecuencias de baja potencia, como explicaba el especialista, pues funcionan en un intervalo de frecuencias de entre 450 y 2.700 megahercios y tienen un pico de potencia que va de 0,1 a 2 vatios.La tasa de absorción específica estipula que la restricción básica de exposición en una persona común oscila entre 100 kilohercios y 6 gigahercios en periodos de al menos seis minutos.Teniendo en cuenta estos datos, se evidencia la importancia de informarse sobre este tema, para también aclarar ciertas dudas o temores sobre esta red que nos tendrá hiperconectados a nosotros y los objetos que nos rodean.Este es uno de los aspectos resaltados por el doctor en ingeniería. En su investigación conjunta con personal de la salud, detectaron que la afectación mayor en las personas es por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Estos hábitos "se deben mejorar y educar a las personas al respecto", indicó Araque.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

