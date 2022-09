https://sputniknews.lat/20220929/que-se-encarguen-de-desaparecer-a-esos-cabrones-la-orden-que-condeno-a-los-43-de-ayotzinapa-1130989942.html

"Que se encarguen de desaparecer a esos cabrones": la orden que condenó a los 43 de Ayotzinapa

"Que se encarguen de desaparecer a esos cabrones": la orden que condenó a los 43 de Ayotzinapa

"Mátalos a todos, Iguala es mío", habría ordenado por mensaje de texto el entonces alcalde de esa ciudad de Guerrero, José Luis Abarca, durante el ataque... 29.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-29T20:07+0000

2022-09-29T20:07+0000

2022-09-29T20:07+0000

américa latina

caso ayotzinapa

guerreros unidos

josé luis abarca

andrés manuel lópez obrador

tomás zerón

guerrero

iguala

desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1130989168_0:232:2232:1488_1920x0_80_0_0_306a1223a4ba3ae187444c9982dc6e5c.jpg

Nuevos mensajes filtrados del informe del Gobierno de México sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Tixtla, dan a conocer las órdenes que presuntamente terminaron con la vida de los jóvenes durante la llamada noche de Iguala, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.El texto fue enviado por un líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, identificado como El Negro, a su jefe de halcones, funcionario de Protección Civil identificado como El Chino.El periodista mexicano Héctor de Mauleón reveló estos mensajes en una columna del diario El Universal, donde atribuye las mencionadas órdenes al entonces alcalde de Iguala, Abarca, quien recibió auto de formal prisión por delincuencia organizada junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa"Diles a todos tal cual te lo estoy diciendo dile al chucky, pato, wasaco que organizan a tu gente ya hablamos con los municochos de huizo y Cocula ya todos estan avisados", habría dicho El Negro en referencia a los policías municipales involucrados en los hechos violentos.Hacia las 4:00 horas de la madrugada del 27 de septiembre El Gil se comunicó con El Duvalín, de Guerreros Unidos, acerca del envío de normalistas, "ayotzinapos", para su desaparición.En los mensajes, los presuntos responsables de la desaparición declaran que dejaron a varios de los normalistas vivos en una bodega, de donde derivaría la afirmación del Gobierno federal de que al menos seis de los estudiantes no fueron asesinados sino hasta días después del 26 de septiembre."Negro A1 y el coronel no pueden mancharse", se lee en otro mensaje de texto, presuntamente en referencia al alcalde Abarca y al general José Rodríguez Pérez, a cargo a nivel militar de Iguala durante la desaparición y quien recibió auto de formal prisión.A ocho años de los hechos, el caso no ha sido resuelto en su totalidad e incluso el embajador de Israel en México, Zvi Tal, lo llamó una herida abierta de la sociedad mexicana, luego de que se registrara una protesta en el recinto diplomático en repudio a la presencia del exagente de seguridad Tomás Zerón en ese país de Medio Oriente.Zerón está señalado por sembrar pruebas y ejercer la tortura para fabricar la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, una versión de los hechos enarbolada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con la que se pretendía cerrar el tema.

https://sputniknews.lat/20220926/que-sucedio-la-noche-en-la-que-desaparecieron-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-1130669092.html

https://sputniknews.lat/20220924/el-gobierno-de-mexico-denuncia-filtracion-de-informe-de-la-comision-de-verdad-de-ayotzinapa-1130838818.html

https://sputniknews.lat/20220928/vulneracion-de-las-victimas-en-un-proceso-abierto-las-filtraciones-del-caso-ayotzinapa-1130934518.html

guerrero

iguala

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

caso ayotzinapa, guerreros unidos, josé luis abarca, andrés manuel lópez obrador, tomás zerón, guerrero, iguala, desaparición forzada de 43 estudiantes en iguala, méxico