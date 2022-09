https://sputniknews.lat/20220929/que-traba-el-acuerdo-nuclear-con-iran-1131002421.html

¿Qué traba el acuerdo nuclear con Irán?

¿Qué traba el acuerdo nuclear con Irán?

Los anuncios de que la reanudación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) es inminente se dilatan ante los desafíos de aceptar un nuevo texto.

EEUU se retiró del pacto nuclear en 2018, bajo la Administración del republicano Donald Trump (2017-2021). Sin embargo, incide y presiona a Irán en las intensas negociaciones que se llevan adelante desde hace 16 meses para recomponer el acuerdo alcanzado en 2015."Lograr un acuerdo de esta magnitud va a tener un gran impacto a nivel interno en ambas naciones", dijo a Telescopio el colombiano Felipe Medina Gutiérrez, docente universitario de Civilización Islámica de la Universidad de Rosario (Colombia) y docente de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana.La potencia norteamericana se opone al avance en materia nuclear de Irán y lo considera una amenaza.Estas acusaciones son negadas por la República Islámica, que sufre las sanciones de EEUU, única nación que utilizó dos bombas nucleares en 1945 en Japón, contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial."EEUU impone sanciones a Irán desde 1979. Y estas no solo afectan al Gobierno sino a la población de ese país", sostuvo Medina Gutiérrez.El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) fue firmado hace siete años por Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, China y EEUU.El documento proponía limitaciones en el programa atómico de la nación persa, a cambio de un levantamiento de las sanciones por parte de la Casa Blanca y naciones aliadas.Sin embargo, la decisión unilateral por parte del entonces presidente Trump de abandonar la iniciativa —tras acusar a Irán de continuar desarrollando armas nucleares, sin presentar pruebas—, dejó al mundo sin pacto nuclear.Si bien en la actualidad se asegura que se está muy cerca de resolver las diferencias, el convenio no se materializa."Hay un tire y afloje entre Washington y e Irán, un país con un gran sentimiento de dignidad", sostuvo el entrevistado."Levantar las sanciones a Irán, que se le permita vender su crudo, forma parte de las acciones que acercarían las partes. A EEUU no le conviene no contar con ese petróleo, sobre todo en el contexto de crisis internacional", reflexionó el docente colombiano.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

