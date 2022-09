https://sputniknews.lat/20220929/senado-chileno-posterga-votacion-del-tpp-11-en-medio-de-divisiones-en-el-gobierno-1130972892.html

Senado chileno posterga votación del TPP-11 en medio de divisiones en el Gobierno

Senado chileno posterga votación del TPP-11 en medio de divisiones en el Gobierno

El Senado chileno tenía previsto votar la ratificación del Tratado Transpacífico (TPP11) este 28 de septiembre. Sin embargo, senadores oficialistas solicitaron... 29.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-29T01:27+0000

2022-09-29T01:27+0000

2022-09-29T01:27+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

chile

gobierno de chile

congreso nacional de chile

tpp11

tratado de libre comercio (tlc)

📈 mercados y finanzas

gabriel boric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1129457189_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_9148cc8e4b1440e9fff3281b3d25ee91.jpg

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) es un tratado de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico, que involucra a 11 países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.Este acuerdo comercial tiene entre sus objetivos promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible, entre otros.En conversación con Sputnik, el senador del Partido por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber explicó que el TPP11 inserta y potencia a Chile en el área más dinámica del comercio exterior, que es el Asia Pacífico."Aunque Chile tiene tratados con la mayoría de los países que son parte del TPP11, esto permitirá que se aumente la capacidad exportadora con una gran cantidad de productos que quedan con arancel cero", agregó Lagos Weber.La aprobación del TPP-11 es inminenteLa tramitación del acuerdo se encuentra en su última etapa legislativa, luego de haber estado durmiendo por casi cuatro años en el Senado tras ser aprobado por la Cámara de Diputados en abril de 2019.El presidente Gabriel Boric y la coalición Apruebo Dignidad se han manifestado en contra del TPP11 porque "refuerza una condición asimétrica entre el Estado y las empresas multinacionales".No obstante, el acuerdo cuenta con un gran respaldo al interior del Senado, incluso dentro del Socialismo Democrático, bloque político de centroizquierda que integra la coalición de Gobierno.Para que Chile ratifique su incorporación al TPP11 necesita el voto a favor de 26 de los 50 senadores. La bancada de centro derecha Chile Vamos (24 senadores) y los partidos de Socialismo Democrático (13 escaños) se han mostrado a favor del acuerdo.También lo hicieron los excancilleres de los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia —coalición de centroizquierda que gobernó al país entre 1990 y el 2010, liderada principalmente por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista—."Este tratado representa una oportunidad para nuestro país en un momento de estrecheces económicas", aseguraron los exministros, quienes recalcaron que el acuerdo permitiría que cerca de 3.000 líneas arancelarias cuenten con beneficios de acceso para locales.El documento fue firmado por siete excancilleres, entre ellos José Miguel Insulza, actual senador y militante del Partido Socialista.Las 'side letters', la estrategia del EjecutivoLos senadores de Apruebo Dignidad y la demócrata cristiana Yasna Provoste pidieron mayor tiempo antes de votar el acuerdo TPP11 y una sesión especial del Senado para analizar las denominadas side letters (cartas aclaratorias).Las side letters son un mecanismo de negociación mediante el cual los países miembros del tratado pueden aclarar ciertos puntos del acuerdo, algo que Chile está realizando para mejorar aspectos que no considera favorables a sus intereses."Las cartas aclaratorias nos permiten poder cumplir con el programa de Gobierno y avanzar con el TPP11", había explicado la canciller Antonia Urrejola en el comité del Senado que discutió el tema.Urrejola se refiere a la competencia de tribunales internacionales, para resolver controversias entre inversionistas y los Estados miembros del TPP11, la cuestión que genera más críticas del Tratado, y que el Ejecutivo busca dejar sin efecto.El Tratado cuenta con un sistema de resolución de controversias, en particular referido a las posibles disputas que puedan surgir entre un inversionista y un Estado.El doctor en Economía de la Universidad de Cambrigde José Gabriel Palma explicó que los tribunales de resolución de conflictos, a los que el Gobierno quiere dejar sin efecto, "serán los únicos donde se podrán dirimir las materias en controversia, no son más que tribunales de fantasía, y con jueces llenos de conflictos de interés".Por eso, desde el Gobierno señalan que, de aprobarse el TPP11 en el Senado, el presidente no ratificará hasta esperar el resultado de las negociaciones de las cartas aclaratorias."No forma parte de nuestro programa de Gobierno"La polémica se instaló en las filas de la coalición gobernante. Los senadores Apruebo Dignidad, más la independiente Fabiola Campillai, declararon que "el TPP11 no forma parte de nuestro programa de Gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado".Explicaron que tienen una mirada crítica sobre los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados, la que se resolvería en las cortes de arbitraje o el llamado Sistema de Solución de Disputas Inversor-Estado —ISDS, por sus siglas en inglés—.Señalaron que este tratado tiene "un sesgo neoliberal que condiciona la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo".La senadora oficialista Claudia Pascual dijo a Sputnik que los senadores de la coalición de Gobierno han tenido una postura crítica al TPP11 y que Chile ya tiene tratados de libre comercio (TLC) con todos los países que son parte del acuerdo.Pascual repitió que el tratado refuerza una condición asimétrica entre el Estado y las empresas multinacionales en donde se perderá soberanía, puesto que reduciría el rango de maniobra en aspectos importantes, como la búsqueda de estrategias alternativas de desarrollo.En la misma línea que la senadora, la Federación Regionalista Verde Social llamó al Ejecutivo a impulsar a nivel internacional "una nueva generación de tratados de libre comercio, basados en la reducción de gases invernadero, favorecer la producción verde, con responsabilidad social y territorial".

https://sputniknews.lat/20220812/que-es-el-tpp-11-y-por-que-chile-aun-no-lo-firma-1129309865.html

https://sputniknews.lat/20220928/ratificar-el-tpp11-en-chile-congreso-a-favor-activistas-en-contra-y-gobierno-reticente-1130962148.html

https://sputniknews.lat/20210923/china-se-opone-a-la-incorporacion-de-taiwan-al-tratado-integral-transpacifico-1116343935.html

https://sputniknews.lat/20220812/la-inflacion-no-da-tregua-en-chile-y-llega-a-un-registro-que-no-se-veia-hace-casi-3-decadas-1129314497.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

💬 opinión y análisis, chile, gobierno de chile, congreso nacional de chile, tpp11, tratado de libre comercio (tlc), 📈 mercados y finanzas, gabriel boric