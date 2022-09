https://sputniknews.lat/20220929/un-mercosur-mas-politico-pero-con-divisiones-la-region-ante-un-posible-regreso-de-lula-1130998310.html

Un Mercosur "más político" pero con divisiones: la región ante un posible regreso de Lula

Un Mercosur "más político" pero con divisiones: la región ante un posible regreso de Lula

Un triunfo de Lula en las elecciones de Brasil podría revivir la Unasur y darle una "impronta más política" al Mercosur aunque con el "riesgo de dividir... 29.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-29T20:10+0000

2022-09-29T20:10+0000

2022-09-29T20:32+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

uruguay

mercosur

luis lacalle pou

alberto fernández

argentina

elecciones generales en brasil (2022)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103748/30/1037483061_0:27:2601:1490_1920x0_80_0_0_b1852fc71daf33cef5bb80c006a2987a.jpg

Las elecciones de octubre de 2022 no solo determinarán quién será el próximo presidente de los brasileños sino que también serán determinantes para prever qué relación tendrá con la región el país más grande de Sudamérica a partir del 2023.En efecto, un triunfo de Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2010) podría dar un giro en la política exterior de Brasil en relación a la estrategia implementada desde 2018 por el Gobierno de Jair Bolsonaro, aunque manteniendo alguno de sus puntos.En diálogo con Sputnik, el doctor en Relaciones Internacionales uruguayo Ignacio Bartesaghi advirtió que de ganar Lula su política internacional sería similar a la que impulsó en sus gobiernos anteriores, con "un Brasil mucho más abocado a tener una participación más activa en los organismos internacionales" y a "volver a la discusión de ser un global player (jugador global)".Para el experto, un Brasil gobernado nuevamente por Lula "defendería su posición en un asiento permanente en Naciones Unidas (...) y buscaría mayor participación en organismos regionales que, de cierta forma, ha dejado un poco de lado".El analista vaticinó además que Lula volvería a apostar por la integración regional, buscando un Brasil más activo frente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un bloque latinoamericano en pleno relanzamiento de la mano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández.Además, posiblemente apueste a relanzar la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), creada en 2008 durante su mandato, de la cual Bolsonaro se retiró en 2019.Lula al frente del MercosurEn tanto, en el Mercosur—organismo creado en 1991 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de generar un espacio común para promover oportunidades comerciales e inversiones mediante la integración de las economías nacionales— Lula "podría enfrentar desafíos que ha dejado Bolsonaro en los asuntos ambientales" y dirigir el organismo hacia un enfoque "mucho más político".Actualmente los miembros fundadores continúan en el bloque regional, que en fases posteriores incorporó a Venezuela y Bolivia, el primero actualmente suspendido y el segundo, en proceso de adhesión.Para Bartesaghi, es probable que Lula "insista con el ingreso de Bolivia al Mercosur", algo que aún debe ser aprobado por el Congreso brasileño. También insistiría con el reintegro de Venezuela al bloque, buscando "recuperar la relación" perdida con la suspensión.Estos pasos se darían, según el experto, en "coincidencia política" con Alberto Fernández, que se encontrará en el último año de su mandato.La postura de Lula también será dispar con los miembros más pequeños del Mercosur: mientras busque un acercamiento con Paraguay —que tendrá elecciones en 2023—, es posible que mantenga "diferencias con Uruguay".Es que, desde su asunción, el Gobierno de Luis Lacalle Pou enfatizó en la importancia de flexibilizar el bloque, motivado principalmente en su objetivo de comercializar con China, uno de los principales importadores de productos nacionales. La iniciativa contó con el apoyo de la administración de Bolsonaro y el desacuerdo de la Argentina de Fernández.En efecto, el 2021 estuvo ligado a tensiones entre sus miembros que exigían la posibilidad de concretar negociaciones de manera individual y la eliminación de la decisión N° 32 del año 2000 tomada por el Consejo del Mercosur que establece el compromiso de los Estados Parte de negociar de manera conjunta los acuerdos comerciales con terceros para permitir aranceles preferenciales.Las tensiones continuarían en caso de una discusión sobre la habilitación de Venezuela en el bloque comercial, pero también podría modificarse la posición de Brasil que actualmente defiende sobre la flexibilización.El "riesgo" de una politización del MercosurBartesaghi consideró que no es posible asegurar que Lula modifique "rotundamente" la posición de Brasil con respecto al bloque, sí hay grandes chances de que se modifique "el tono" frente a los demás países."Para Lula el Mercosur es importante como una plataforma de un Brasil que lidera una subregión, América del Sur, o que tiene un liderazgo particular de un bloque y eso le sirve a los intereses de querer ser un jugador más a escala global", sostuvo el analista.En la misma línea, el experto explicó que la perspectiva del expresidente difiere de la de Bolsonaro pero, al mismo tiempo, también de la propia lógica del Mercosur.Ese fue el motivo por el que Lula fue uno de los impulsores de la Unasur, un organismo "basado en otros pilares que no tienen que ver únicamente con lo económico y lo comercial".Para Bartesaghi, un triunfo de Lula tendría como "riesgo" darle al Mercosur y a los demás organismos "una impronta demasiado política" que "divida a los de izquierda y de derecha". "Ojalá no caigamos en ese error, nuevamente en el error de izquierdas y derechas", reclamó el analista.Sin embargo, Lula podría no echar por tierra todas las decisiones adoptadas en política exterior por el Gobierno de Bolsonaro. Según Bartesaghi, entre las medidas que podrían tener continuidad está el acuerdo para reducir el arancel externo común del Mercosur en un 10%.Para el analista, la inclusión en la fórmula presidencial del exmiembro del Partido Social Demócrata Brasileño, Geraldo Alckmin, "marcará la agenda económica" pese a mantener la "impronta histórica del PT".

https://sputniknews.lat/20220929/las-urnas-no-cambiaran-las-relaciones-de-brasil-con-rusia-1130999954.html

https://sputniknews.lat/20220720/uruguay-un-tlc-con-china-puede-redefinir-la-politica-exterior-del-pais-1128488726.html

https://sputniknews.lat/20220721/mercosur-con-miras-de-expandir-su-presencia-economica-hasta-china-1128562773.html

https://sputniknews.lat/20220714/uruguay-se-acerca-a-china-pero-se-aleja-de-los-consensos-en-el-mercosur-1128317158.html

https://sputniknews.lat/20220725/el-canciller-uruguayo-augura-que-socios-del-mercosur-se-sumaran-a-tlc-con-china-1128687970.html

brasil

uruguay

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

brasil, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, uruguay, mercosur, luis lacalle pou, alberto fernández, argentina, elecciones generales en brasil (2022)