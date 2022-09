https://sputniknews.lat/20220929/un-senador-australiano-exige-la-retirada-del-aukus-y-acusa-a-eeuu-de-desestabilizar-toda-la-region-1130980998.html

Un senador australiano exige la retirada del AUKUS y acusa a EEUU de desestabilizar toda la región

Un senador australiano exige la retirada del AUKUS y acusa a EEUU de desestabilizar toda la región

29.09.2022

Los Verdes cuentan con 12 parlamentarios en el Senado australiano de 76 miembros, lo que los convierte en la tercera fuerza política del país, por detrás del gobernante Partido Laborista y de la opositora Coalición Liberal-Nacional.Steele-John considera que Australia se encuentra en un "punto de decisión vital" en cuanto a la forma en que el país quiere "interactuar con nuestros vecinos" en general.El senador afirmó que la "crisis climática sin precedentes" y la "creciente desigualdad de la riqueza" exigen una cooperación global entre los principales países. Es por eso que los críticos del AUKUS denuncian que Australia operará con submarinos nucleares a pesar de ser signataria del Tratado de No Proliferación (TNP)."El pacto AUKUS socava todo esto porque no podemos negociar con una mano y apuntar con la otra", señaló.El político también admitió que la presentación de la petición no impedirá que el Gobierno australiano desarrolle submarinos nucleares en el marco del acuerdo AUKUS.Las reservas del senador australiano sobre el paquete AUKUS reflejan las de varios gobiernos regionales, que acusaron a Estados Unidos de "incitar una carrera armamentística" en la región a través del acuerdo trilateral.La acusación contra AUKUS ha sido liderada por Pekín, el objetivo percibido del acuerdo trilateral.En una reunión trimestral del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU celebrada este mes en Viena, Pekín presentó un "documento de posición" en el que exponía su postura oficial sobre AUKUS.El jefe del OIEA, Rafael Grossi, dijo esta semana que vigilar el acuerdo del submarino AUKUS sería una "cuestión complicada" para el organismo de vigilancia nuclear, ya que Australia es signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear pero seguiría operando con submarinos de propulsión nuclear. Estos submarinos son utilizados por los militares, pero no están necesariamente equipados con bombas nucleares.En 2021 Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron la asociación trilateral de defensa AUKUS, cuyo objetivo es contrarrestar las posibles amenazas a la seguridad de la región Indo-Pacífica. Sin embargo, recientemente las acciones de los miembros de la alianza indicaron un deseo de cambiar el equilibrio de poder militar-estratégico y político en la región. A finales de julio, se informó de que el Reino Unido enviaría una flotilla de submarinos de propulsión nuclear a Australia como medida de disuasión para China. Se señaló que los submarinos británicos tendrían su base en Perth, en la costa oeste de Australia, hasta 2040.

