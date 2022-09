https://sputniknews.lat/20220929/urnas-electronicas-de-brasil-de-orgullo-nacional-a-blanco-de-ataque-del-bolsonarismo-1131001364.html

Urnas electrónicas de Brasil, de orgullo nacional a blanco de ataque del bolsonarismo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Han sido un orgullo nacional por décadas: las urnas electrónicas, que en Brasil se usan desde hace más de 25 años, permiten que un... 29.09.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

jair bolsonaro

Pero ahora estas máquinas prodigiosas están en el centro de la estrategia del presidente Jair Bolsonaro para cuestionar el proceso electoral.En realidad, estos aparatos de "urnas" no tienen nada; se parecen más a un aparatoso teléfono de los de antes, con una pantalla acoplada. Los votantes no usan sobres de papel, sino que teclean los números de sus candidatos. El del presidente Bolsonaro, por ejemplo, es el 22, y el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), el 13. Cuando el rostro de cada político aparece en pantalla, se aprieta un botón verde para confirmar. El voto ha sido emitido.La aparente sencillez del sistema esconde una complejidad que permite procesar los votos rápidamente y enviarlos vía satélite a Brasilia, donde se hace el recuento. Las urnas no están conectadas entre sí y tampoco a Internet, por lo que están a salvo de ataques de hackers, afirman continuamente desde el TSE.Los ataques de BolsonaroBolsonaro, con más de 30 años de política a sus espaldas —antes que presidente fue diputado—, siempre fue elegido con estas urnas electrónicas, pero de un tiempo a esta parte decidió sembrar dudas sobre su funcionamiento, alegando que no son seguras y que el resultado electoral podría ser fraudulento. El voto electrónico se instauró en Brasil en los años 90 precisamente para evitar los monumentales fraudes que había con las papeletas impresas, así como las coacciones y compras de votos.El presidente llegó a movilizar a su base de apoyo en el Congreso Nacional para sacar adelante una ley para cambiar el sistema de voto, pero fracasó. Las urnas volverán a ser protagonistas el 2 de octubre, en una de las operaciones de logística más impresionantes del mundo: llegan por tierra, mar y aire hasta el último rincón del país. El Ejército, por ejemplo, suele trasladarlas en helicóptero o lancha a las remotas aldeas de la Amazonía. Están diseñadas para aguantar el calor tropical y tienen una batería que dura más de diez horas por si hay apagones.La supervisión de los militaresPero los militares, que siempre se limitaban a transportar las urnas y garantizar la seguridad en la jornada electoral, este año tendrán un papel más protagonista. Por iniciativa de Bolsonaro, las Fuerzas Armadas han participado en la preparación de las elecciones y han hecho sugerencias al TSE para mejorar el sistema. La relación entre los militares y la Justicia Electoral ha sido algo tensa. Hace unos meses, un coronel fue expulsado de la comisión que hace el seguimiento de los preparativos, al descubrirse que usaba sus redes sociales para difundir bulos sobre el sistema de voto.Una de las falsedades que ha calado entre el público bolsonarista es que las urnas "no son auditables". Azevedo explica que hay varias formas de verificar si el resultado electoral fue efectivamente correcto, y destaca la impresión de los "boletines de urna". Cada máquina imprime un papel con todos los votos depositados. En total, serán 577.000 tickets —uno por cada urna—. Basta revisarlos uno a uno y sumar para llegar al resultado que la justicia electoral emite en pocas horas gracias a la tecnología. El técnico del TSE dice estar "muy tranquilo" respecto al trabajo realizado en los últimos meses y prefiere no opinar sobre cuestiones políticas.Bolsonaro sigue atacando el sistema y suele repetir que si no gana en la primera vuelta será porque algo raro ha pasado. Las encuestas, de momento, no están de su parte y señalan una clara ventaja de Lula. La mayoría de los analistas consideran que al atacar el sistema de voto, Bolsonaro sigue la estrategia de Donald Trump (2017-2021) en EEUU y se prepara para contestar una eventual derrota.

