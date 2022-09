https://sputniknews.lat/20220930/china-espera-que-eeuu-no-arrastre-a-los-estados-de-la-oceania-a-la-confrontacion-regional-1131018406.html

China espera que EEUU no arrastre a los Estados de la Oceanía a la confrontación regional

PEKÍN (Sputnik) — Los Estados insulares del Pacífico no deben convertirse en los peones del juego entre las grandes potencias, China espera que Estados Unidos... 30.09.2022, Sputnik Mundo

La diplomática también señaló que China confía en que EEUU contribuya sinceramente al desarrollo de los Estados de la región, en vez de hacer un juego geopolítico bajo el pretexto de la cooperación. Los Estados insulares del Pacífico "no deben convertirse en los peones del juego entre las grandes potencias", declaró.La primera cumbre de EEUU y los países insulares del Pacífico se celebró entre el 28 y el 29 de este septiembre en Washington con la participación del presidente estadounidense, Joe Biden."Estados Unidos no debe arrastrar a los Estados insulares a la confrontación entre diversos bloques", advirtió.Según Mao Ning, la cooperación entre China y los países insulares del Pacífico tiene un carácter transparente y sincero y no apunta contra terceros países.

