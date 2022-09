https://sputniknews.lat/20220930/como-y-que-se-vota-en-peru-en-las-elecciones-regionales-y-municipales-1131036899.html

Cómo y qué se vota en Perú en las elecciones regionales y municipales

LIMA (Sputnik) — El domingo 2 de octubre, Perú celebrará las Elecciones Regionales y Municipales de Perú para nombrar nuevos gobernadores regionales, así como...

américa latina

perú

elecciones

En su división política, Perú posee 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Callao (centro, colindante a la ciudad capital Lima).Estas jurisdicciones (25 en total) tienen el estatus de gobiernos regionales, entidades a cargo de las instituciones públicas que llevan la administración superior de cada uno de los departamentos (y el Callao), con autonomía política, económica y administrativa en el marco de un Estado unitario y descentralizado.Por cada gobierno regional se elige a un gobernador regional.Asimismo, Perú cuenta con provincias, que son las jurisdicciones en que se dividen los departamentos; y también cuenta con distritos, jurisdicciones en que se dividen las provincias.Las provincias y distritos tienen facultades diferenciadas en cuanto a sus competencias administrativas, siendo los primeros de mayor jerarquía que los segundos.En los comicios del domingo se elegirán a 196 alcaldes para sendas provincias existentes, así como a 1.694 alcaldes para sendos distritos existentes.Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en estos comicios están habilitados para votar poco más de 24,7 millones de ciudadanos; los peruanos residentes en el extranjero no tienen derecho a participar en estas elecciones.Asimismo, se han habilitado cerca de 11.317 centros de sufragio en todo el territorio.El peso de la capitalEn los comicios, la atención principal se centra en la elección para la alcaldía de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que es como se conoce legalmente a la ciudad capital, jurisdicción que alberga a cerca de 11 millones de habitantes (casi el tercio de la población nacional).Para la alcadía de Lima participan ocho candidatos, aunque sondeos recientes ubican a tres como los de mayor opción: Daniel Urresti de Podemos Perú (centroderecha), Rafael López Aliaga de Renovación Popular (derecha) y George Forsyth de Somos Perú (centroderecha).Sin embargo, el número de indecisos suele superar el 50% según sondeos.Por otro lado, la ONPE ha dispuesto que los comicios empiecen a las 7.00 hora local (12.00 GMT) y culminen a las 17.00 (22.00 GMT).Por la pandemia del COVID-19, la ONPE ha sugerido que los ciudadanos voten en dos turnos según el último dígito de su documento de identidad a fin de evitar aglomeraciones, pero esto es solo una sugerencia y no una obligación.Asimismo, no será obligatorio el uso de mascarillas para votar y tampoco la presentación de carné de vacunación.En el caso de los gobernadores regionales, se determinará a un ganador si este supera el 30% de los votos válidos; si no lo hace se irá a un balotaje posteriormente.En el caso de los municipios provinciales y distritales, el ganador será quien obtenga la mayoría de votos, por más mínima que esta sea.La ONPE anunció que a las 19.00 hora local (0.00 GMT) dará los primeros resultados parciales.

perú

