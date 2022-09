https://sputniknews.lat/20220930/el-vinculo-paraguay-taiwan-en-jaque-por-mil-millones-de-dolares-1131047689.html

El vínculo Paraguay-Taiwán: ¿en jaque por 1.000 millones de dólares?

Las presiones del sector agroexportador son las que llevan a Paraguay a exigir más inversiones a Taiwán, señalaron a Sputnik analistas consultados. La... 30.09.2022, Sputnik Mundo

La conveniencia de que Paraguay continúe siendo el único país sudamericano que reconoce a Taiwán —y no a la República Popular de China— vuelve a estar en discusión entre políticos y empresarios paraguayos, para quienes Taipéi debería honrar este compromiso con inversiones más significativas.La disconformidad de Paraguay quedó de manifiesto en una entrevista del diario británico Financial Times al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien había solicitado a Taiwán "una inversión de mil millones de dólares" como señal para acallar las voces que, desde Asunción, reclaman mirar hacia China continental.Si bien el propio Abdo Benítez aclaró que el pedido no era un "condicionamiento" a la relación entre los países, admitió que su Gobierno espera un mayor compromiso de Taiwán en materia de inversiones, especialmente teniendo en cuenta que "Taiwán tiene inversiones en la región por casi 20 billones de dólares en países que no son aliados estratégicos"."La cooperación es importante pero Paraguay ya no es un país mendicante", sostuvo el mandatario ante la prensa de su país, remarcando la voluntad de Asunción de que Taipéi promueva inversiones en suelo paraguayo "no porque somos aliados diplomáticos sino porque Paraguay es hoy el país con mejores condiciones para instalar industrias e inversiones".En diálogo con Sputnik, el analista y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Fernando Masi, apuntó que "históricamente la relación con Taiwán no ha sido redituable para Paraguay".El experto señaló que los apoyos económicos de Taiwán se han centrado sobre todo "en donaciones anuales que no sobrepasan los 110 a 170 millones de dólares al año". Por ese motivo, sostuvo que, en realidad, "ha sido una relación más política que económica desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989)".Julieta Heduvan, analista internacional argentina y experta en la política exterior paraguaya, dijo a Sputnik que "realmente hay una insatisfacción del Gobierno paraguayo respecto a las inversiones".Consultado por Sputnik, el diputado paraguayo del Parlasur Ricardo Canese opinó que, más que inversiones, Taiwán ha aplicado hacia Paraguay "una política de sobornos, no de industrialización".Tanto Canese como los analistas coincidieron en que las presiones para que Abdo Benítez exija más beneficios a Taiwán vienen desde el sector agroexportador paraguayo, el principal interesado en acceder con mayor facilidad al atractivo mercado chino."Realmente es el empresariado y el agronegocio los que están pidiendo que se establezcan relaciones diplomáticas con la República Popular de China, porque es el gran mercado y al no exportar de forma directa hay una pérdida por porcentajes de intermediación que si bien son pequeños se trata de sumas fabulosas", subrayó Canese.Para Masi, Paraguay debe debatirse entre "dos presiones": "La de los productores agropecuarios y agroexportadores porque China es un gran mercado y la de EEUU que exige no romper relaciones con Taiwán en función de su política frente a China y su intención de reducir la influencia china sobre América Latina".Heduvan, por su parte, consideró que, a pesar de las presiones, el Gobierno paraguayo no tiene intenciones reales de cambiar su política frente a Taiwán. "No creo que este cuestionamiento pueda dar paso a un cambio de reconocimiento. En realidad esta crítica abierta creo que es un llamado de atención y es una herramienta de Paraguay para negociar", explicó.Por el momento, Taiwán tampoco ha dado una respuesta clara al pedido de Abdo Benítez. En conversación con Sputnik, el experto del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, Xi Shifeng, consideró que "al gobierno de la isla le va a ser difícil satisfacer el pedido financiero"."Si la inversión no se realiza de manera permanente, va a ser difícil mantener las relaciones diplomáticas, basadas en este fundamento, en una perspectiva a largo plazo", ahondó el analista chino.

