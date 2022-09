https://sputniknews.lat/20220930/italia-se-espera-una-salida-de-la-union-europea-al-estilo-brexit-1131016070.html

Italia: ¿Se espera una salida de la Unión Europea al estilo Brexit?

El 26 de septiembre la coalición de partidos de centroderecha salió victoriosa en los comicios parlamentarios celebrados en Italia. Además de ello, lidera en ambas cámaras del Legislativo, lo cual ha suscitado ciertas expectativas tanto en el país como en la Unión Europea. Con respecto a los cambios que se esperan con el futuro Gobierno, "la política migratoria no será la misma, particularmente con aquellos inmigrantes ilegales que vienen desde África y Medio Oriente", indicó el periodista.Eso no sólo aumenta claramente el desempleo, "si no también los riesgos para las personas debido al aumento de los hurtos y los asaltos contra las mujeres", explicó. Por otra lado, "otros de los cambios que se esperan son la gestión de la política económica, así como la postura con respecto a la integración europea", sostuvo.¿Habrá un aislamiento de Italia en el bloque europeo?Con respecto al papel del país en la Unión Europea, "Italia es la tercera economía más importante de Europa y la segunda mayor en términos de producción industrial, por lo que es importantísima", expresó. En estos momentos "no se sabe si Alemania y Francia van a aislar a Italia o no", explicó. Con certeza, "el nuevo Gobierno negociará en Europa con mayor defensa de los intereses nacionales", indicó. Si bien no tiene interés en salir de la Unión Europea, "Meloni quiere renegociar ciertas cosas", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el politólogo español Enrique Refoyo, con quien dialogamos sobre los referéndums sobre la adhesión a Rusiarealizados en las regiones liberadas de Ucrania.Aplastante victoria del si para adherirse a RusiaLos observadores internacionales independientes que participan en los procesos de referendo de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Zaporiyia y Jersón, validaron de manera preliminar el proceso por el cual estas zonas buscan su adhesión a la Federación de Rusia. Al respecto, "se ha dicho un si muy mayoritario y con muy buena participación para la adhesión a Rusia", expresó.En este marco, "Ucrania tiene una lista negra en la que están incluso personajes como Donald Trump y Henry Kissinger, por lo que el nivel de locura, trastorno y psicopatía que existe en el Gobierno de Kiev y en todas sus entidades asociadas es increíble", aseveró. En este sentido, "estamos ante un régimen criminal del cual es normal que se quieran separar las dos repúblicas del Donbás y estas regiones tan rusoparlantes como lo son Jersón y Zaporiyia", concluyó el polítologo español.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre el papel de los Derechos Humanos en la política interamericana.Banda uruguaya emergenteEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Sebastián Custiel, quien es el líder de la banda "Los giles montevideanos" que se estará presentando el próximo 21 de octubre en Mandrágora Casa Cultural.

