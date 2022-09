Plan mexicano para contener la inflación es azotado por carestía global

https://sputniknews.lat/20220930/plan-mexicano-para-contener-la-inflacion-es-azotado-por-carestia-global-1131042775.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México navega contra viento y marea para contener la tormenta de inflación global, y ante los tropiezos del primer plan... 30.09.2022, Sputnik Mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "el problema de la inflación es un fenómeno mundial originado por la guerra de Rusia en Ucrania (…); por eso estamos haciendo una propuesta de que se detenga la guerra, porque no solo afecta a quienes la padecen".Las primeras medidas se basaron en la producción de alimentos, establecer precios de garantía para estimular a pequeños productores y distribuir fertilizantes gratuitos, que son importados.López Obrador dijo que el alza de precios en la canasta básica es su principal prioridad: "Si me preguntan qué me preocupa en estos días, el número uno es lo económico, es la inflación, y por eso se está actuando".El jefe del Ejecutivo defendió las medidas tomadas desde principios de este año para controlar la carestía con el subsidio a los energéticos."Estamos tomando medidas heterodoxas, como el subsidio a la gasolina y el diésel, que no está en las fórmulas de la política neoliberal, porque el subsidio está satanizado", esgrimió.Pero mientras el precio de los combustibles creció apenas un 0,8%, los alimentos se dispararon más de 4%, y en total la inflación ronda el 8,7% interanual."Como no tenemos autosuficiencia alimentaria y tenemos que depender de importaciones, se elevaron los precios y otros insumos, como fertilizantes, transporte, todo eso nos afectó", admitió el jefe de Estado.El dinero a las nubesHoras después de esa declaración, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico, central) acordó elevar la tasa de interés a un máximo histórico de 9,25%, al subir por tercera vez consecutiva el indicador de referencia 0,75 puntos porcentuales, para contener la imparable inflación.Gabriela Siller, directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Banco Base, dijo a la Agencia Sputnik que la inflación no bajará ni en corto ni en mediano plazo a la meta de 3% interanual.El horizonte de pronóstico del organismo responsable de la política monetaria se fue a largo plazo: "Los gobernadores del Banco de México subieron su expectativa de inflación y esperan regresar a una inflación de 3,1% hasta el tercer trimestre del 2024", observó la experta.En otras palabras, el mal tiempo de los altos precios continuará dos años más."Es muy posible que Banco de México se quede corto con sus pronósticos de inflación", estimó Siller desde el polo industrial manufacturero de Monterrey, en el norte del país.Banxico explicó que elevó el costo del dinero frente al "entorno de acentuada incertidumbre, las presiones inflacionarias acumuladas de la pandemia y del conflicto geopolítico (entre Rusia y Ucrania) y la posibilidad de mayores afectaciones a la inflación".La tasa de interés nunca había estado en este nivel en la segunda economía latinoamericana desde que la autoridad monetaria mexicana adoptó este instrumento como objetivo operacional en 2008.López Obrador expresó su desacuerdo con la decisión monetaria."Los técnicos aplican de manera ortodoxa la fórmula de siempre, de aumentar las tasas de interés, como en EEUU y todo el mundo, para frenar el crecimiento económico y detener la economía, pero no es suficiente ni es lo mejor", comentó.¿Qué pasó con el plan A?Un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revela que los precios del tomate y la cebolla encabezan la lista de los alimentos básicos cuyos precios apuntan al cielo.Los plátanos, las papas y los aguacates (paltas) también se alejaron de las mesas de los sectores populares."La guerra en Ucrania, el cambio climático y los cambios de hábitos de consumo tras la pandemia e incluso la inseguridad, forman parte de la tormenta perfecta que ha atizado la inflación alimentaria este año", según el análisisEl informe titulado "Reflexión de precios y márgenes de comercialización de la Canasta Básica en la cadena Productor - Consumidor", explica que los márgenes de ganancia en la comercialización de productos, como el plátano, crecieron un insólito 313%, la papa blanca un 226% y el aguacate 182%.El grupo consultor advierte que en la cadena comercial "hay otros detonantes que deben recibir atención, pues del campo a la mesa algunos productos de la canasta básica de los mexicanos se pueden encarecer más de 300%".La recomendación de los especialistas es revisar toda la cadena de suministro y comercialización para alcanzar los objetivos del llamado "Paquete Contra la Inflación y la Carestía", cuya primera fase arrancó hace cinco meses.Es el eslabón de la cadena de precios elevados que el Gobierno quiere romper.Plan B contra carestíaEl presidente confirmó que el próximo lunes 3 de octubre presentará su nuevo plan contra la inflación."Me reuní con productores , distribuidores y dueños de las tiendas que distribuyen los alimentos, y definimos una canasta básica que no va a aumentar, vamos procurar que haya disminución de precios", adelantó.Este grupo de empresarios industriales y comerciantes respaldó la nueva propuesta.El incremento del costo en los 23 bienes que formaron parte del primer paquete duplicó al incremento promedio de los precios.El estatal Instituto de Estadística y Geografía publicó que el conjunto de alimentos del primer plan aumentó casi 17% en la primera quincena de septiembre, el doble de la inflación general de 8,76%.El observatorio "México, ¿cómo vamos?", también alertó que el plan del Gobierno "no es una medida estructural que permita contener la inflación".Esa organización civil argumenta que una de sus principales limitaciones es la configuración de un plan de corto plazo.Concluyó que no soluciona "fallas en la configuración de precios, como el vínculo del crimen organizado con el sistema alimentario o el poder de mercado de las empresas".Por ejemplo, los productores de cítricos y aguacates han sido blanco de extorsiones cobradas por organizaciones criminales y las consecuencias fueron pagadas por los bolsillos de los consumidores.Pero las bandas de delincuentes no están sentadas a la mesa de las tratativas para ordenar el mercado alimentario.

