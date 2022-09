Putin brinda un discurso tras los referendos en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie

El presidente de Rusia recuerda que la desintegración de la URRS "dividió a los pueblos" a pesar de su voluntad de mantener la unión

"En 1991, la gente se encontró aislada de su patria. Las personas se anteponen al hecho. No entendían del todo lo que estaban haciendo en ese entonces. Pero eso no importa ahora. La URSS ya no existe, no podemos recuperar el pasado. Rusia no lo necesita, no aspiramos a ello. Pero no hay nada más fuerte que el deseo de la gente de volver a la verdadera Patria".