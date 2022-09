https://sputniknews.lat/20220930/que-hay-detras-de-la-renuncia-de-oficiales-de-policia-de-forma-masiva-en-colombia-1131006176.html

¿Qué hay detrás de la renuncia de oficiales de Policía de forma masiva en Colombia?

¿Qué hay detrás de la renuncia de oficiales de Policía de forma masiva en Colombia?

Esta semana los medios colombianos afirmaron que 23 oficiales de la Policía renunciaron a sus cargos por desacuerdos con las decisiones del Gobierno de Gustavo... 30.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-30T00:06+0000

2022-09-30T00:06+0000

2022-09-30T00:06+0000

américa latina

colombia

policía de colombia

escuadrón móvil antidisturbios (esmad)

protestas

policías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1094042685_0:83:2257:1353_1920x0_80_0_0_b703375d868389e2571802928d8cd5b2.jpg

La renuncia de 23 oficiales de la Policía Nacional de Colombia por "solicitud propia" habría sido aceptada el 23 de septiembre, de acuerdo a un documento del Ministerio de Defensa.Según el medio local Semana los policías no encontraban motivación para continuar sus labores dentro de la institución y esto tendría relación directa con decisiones tomadas por el Gobierno de Gustavo Petro.Sin embargo, la propia institución aclaró que los oficiales habían solicitado el retiro antes de que asumiera el presidente Petro.Detrás de las versiones están las duras críticas al Gobierno por no haber permitido acciones policiales para desarticular protestas de mineros ilegales y artesanales que bloquearon el tránsito en la región del Bajo Cauca de Antioquia (noroeste) desde el 20 de septiembre.Los mineros protestaban por garantías para realizar su trabajo, luego de que la Fuerza Pública quemara maquinaria utilizada para minería ilegal. Los manifestantes bloquearon el tránsito en la zona, ante la mirada de los efectivos que no despejaron el paso, según testimonios.Aunque en el lugar estaba el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), fuentes policiales aseguraron a Semana que prefirieron no intervenir para evitar llamados de atención desde el Ministerio de Defensa. "Los uniformados prefieren no tomar acciones por represalias que puedan sufrir luego por parte del Gobierno Nacional".En relación con la renuncia de los oficiales, el político opositor Federico Fico Gutiérrez denunció un desmantelamiento de la Policía desde la administración de Petro."Renuncia masiva de Oficiales de la Policia de Colombia. Al mismo tiempo que desmantelan nuestra fuerza pública, le extienden la mano a los peores criminales", dijo Gutiérrez en Twitter.Si bien las renuncias fueron presentadas hace meses, su estudio y posterior aval de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa requirió de tiempo. Del total de solicitudes, 11 fueron realizadas en junio, siete en julio y otras cinco a inicios de agosto.La Dirección de la Policía Nacional detalló que solicitaron el retiro 10 coroneles, un mayor, tres capitanes, siete tenientes y dos subtenientes.Además, la mayoría de los solicitantes cuenta con los años de servicio requeridos para su retiro, entre 20 y 32 años de trabajo.

https://sputniknews.lat/20220923/petro-se-erige-como-lider-regional-con-el-medioambiente-y-el-combate-al-narcotrafico-1130806573.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, policía de colombia, escuadrón móvil antidisturbios (esmad), protestas, policías