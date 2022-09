https://sputniknews.lat/20220930/relaciones-paraguay-taiwan-un-anacronismo-historico-1131038974.html

Relaciones Paraguay-Taiwán, un "anacronismo histórico"

Continúan las repercusiones tras un reclamo económico del presidente Mario Abdo Benítez a Taipéi. En otro orden, Vladimir Putin firmó los tratados de incorporación de territorios a Rusia. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

El Gobierno de Paraguay aclaró que no pone condicionamientos a Taiwán para continuar con las relaciones diplomáticas.Esto ocurre luego que el periódico especializado en economía Financial Times entrevistara al presidente paraguayo Mario Abdo Benítez y destacó en la nota que el país llama a Taiwán a "invertir 1.000 millones de dólares para seguir siendo aliados".El entrevistado resaltó que esta larga relación diplomática entre Taipéi y Asunción —o más bien el Partido Colorado— es heredada de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).A raíz de las expresiones del presidente, la Cancillería aclaró que no se intentó poner ninguna condición comercial a Taipéi para el mantenimiento de los vínculos."La oposición, minoría en el Congreso, considera que se debe abrir la relación con China continental, y si Taiwán se enoja por esto es una lástima. Pero el mercado con Pekín es más importante para Paraguay. Sin embargo, el Partido Colorado no quiere ceder", señaló el entrevistado.Paraguay es el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y es uno de sus 14 aliados en el mundo.Para el periodista entrevistado, es posible que estos vínculos cambien y Paraguay se abra a China continental de cara a los tiempos electorales en el horizonte (el país sudamericano tendrá comicios en 2023).En los últimos meses, la tensión entre China y Taiwán se agravó tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a la isla en agosto.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la firma de Vladimir Putin de los acuerdos de adhesión de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk, y de las regiones de Jersón y Zaporozhie a Rusia.Por otra parte, EEUU declaró el estado de emergencia en Carolina del Sur ante el paso del huracán Ian. El presidente Joe Biden habló de una "crisis nacional".En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

