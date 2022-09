https://sputniknews.lat/20220930/senado-de-eeuu-aprueba-12400-millones-mas-en-ayuda-militar-y-economica-a-ucrania-1131007193.html

Senado de EEUU aprueba $12.400 millones más en ayuda militar y económica a Ucrania

Senado de EEUU aprueba $12.400 millones más en ayuda militar y económica a Ucrania

El Senado de Estados Unidos aprobó una medida para fondear al Gobierno provisionalmente y evitar su cierre, con lo cual se autorizó un nuevo respaldo económico... 30.09.2022, Sputnik Mundo

Con 72 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones, los legisladores acordaron la medida, que necesitaba 60 sufragios para proceder. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Representantes.El acuerdo legislativo contempla un apoyo de 12.400 millones de dólares a Ucrania, segmentados en recursos de asistencia para Kiev, seguridad, el comando europeo estadounidense y reposición de conjuntos de armamentos aportados al país gobernado por Volodímir Zelenski, que mantiene un conflicto con Rusia desde el pasado 24 de febrero. El Senado de Estados Unidos también avaló aportar a Ucrania más equipamiento militar, recursos para mejorar la producción de municiones críticas, preparación ante incidentes nucleares, así como la elaboración de un reporte sobre el monitoreo de la asistencia.No sólo se discutió el tema sobre Ucrania. La extensión presupuestal federal hasta diciembre incluye otras partidas y evitará la pausa de los servicios públicos en el país norteamericano El senador demócrata Chuck Schumer declaró que el dinero enviado a Ucrania es de particular interés para Estados Unidos, pues las armas y la asistencia norteamericanas pueden contrapesar el rumbo del conflicto. "No podemos parar ahora y no lo vamos a hacer", aseveró. La cuenta aprobada también pretende financiar iniciativas internas estadounidenses, como alivio de desastres y actividades de investigación asociada con el reajuste de operaciones en torno a la cuestión de Afganistán."Me alegra que hayamos alcanzado una conclusión en tiempo y no llegamos hasta el borde que arriesgara un cierre del gobierno", declaró el senador Chuck Schumer y adelantó que en diciembre el poder legislativo buscará la aprobación para todo un año de la cuenta de gasto.

