Simone Tebet y Ciro Gomes: la disputa por la "tercera vía" en Brasil

En unas elecciones marcadas por el duelo entre Jair Bolsonaro y Lula, las figuras de Ciro Gomes y Simone Tebet se disputan un tercer puesto que podría resultar... 30.09.2022, Sputnik Mundo

El apoyo de candidatos como Ciro Gomes y Simone Tebet sería decisorio ante una segunda vuelta electoral, pero los dos se mantienen, a pesar de la enorme polarización en las elecciones entre los dos principales candidatos.Si bien la elección presidencial de Brasil se definirá entre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, estos dos protagonistas pueden jugar un papel relevante en una posible segunda vuelta.Aunque con distancias abismales con respecto a los dos primeros, las encuestas ubican en tercer lugar a Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista con 6% y Simone Tabet, del Movimiento Democrático Brasileño con 5%.Gomes tiene una larga trayectoria política entre la que destaca haber sido gobernador del estado de Ceará entre 1991 y 1994 —con tan solo 32 años de edad— y haberse desempeñado como ministro de Integración Nacional en el durante los gobiernos de Lula.Identificado como un político de centroizquierda, su candidatura fue señalada como una traba para que Lula pudiera postularse como representante de un gran coalición de izquierda.Gomes ha enfrentado presiones dentro de sectores de su partido, así como de figuras políticas internacionales para que abandone su candidatura a la Presidencia de Brasil y pase a reforzar los apoyos a Lula, algo clave para asegurar con anticipación una victoria en primera vuelta.En esa línea, líderes e intelectuales de la región publicaron una carta abierta al político en medio de una campaña impulsada también por miembros del propio sector laborista que llaman a hacer uso de un "voto útil" que incida en la primera vuelta."Todavía está a tiempo de enmendar su error, compañero Ciro. Diríjase ya mismo a sus seguidores y dígales que la urgencia de la lucha contra el fascismo no les deja otra opción que apoyar la candidatura presidencial de Lula", reclama la carta.El documento fue firmado por el argentino y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la senadora colombiana Piedad Córdoba, así como el excanciller paraguayo Jorge Lara Castro, el diputado venezolano Juan Eduardo Romero, y el ex ministro boliviano Juan Ramón Quintana, entre otros.Gomes se ha negado a brindar declaraciones en favor del candidato del Partido de los Trabajadores y ceder su candidatura en los comicios.Simone Tebet, una candidata "liberal en materia económica"Una postura similar fue adoptada por Tebet, actual senadora federal de Brasil por el estado de Mato Grosso do Sul, en el cargo desde 2015.La dirigente, que ha apostado por una campaña de centro con una impronta 'social liberal', defiende una mayor participación de las mujeres en políticas públicas.En entrevistas, Tebet se ha definido como "liberal en materia económica" aunque hizo hincapié en que no se trata de "una fiscalista sin alma".En 2002 fue electa diputada estadual de Mato Grosso do Sul, siendo la mujer más votada del año y en 2004 ocupó el cargo de alcaldesa de Tres Lagoas, donde impulsó la industrialización de la ciudad.Tanto Gomes como Tebet, han intentado mostrarse como "una tercera vía" frente a los favoritos y no han querido adelantar favoritismos a sus seguidores.Sin embargo, en declaraciones públicas Tebet ha condenado fuertemente a Bolsonaro a quien lo acusa de "coquetear con el autoritarismo", lo que podría acercarla a Lula en una eventual segunda vuelta.

