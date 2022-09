Viceministro ruso acusa ante la Unesco a países que cometen "genocidio cultural" con su rusofobia

"No estamos destruyendo los objetos culturales. Es una mentira, un engaño. Nuestros colegas están usando nuestra plataforma cultural para expresar sus propósitos políticos sucios. No tengo nada que agregar. Yo he visitado Donbás, Lugansk y Jersón, así que, estimados colegas, pueden visitar y ver con sus propios ojos", respondió el viceministro de Cultura de Rusia.