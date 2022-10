https://sputniknews.lat/20221001/cuba-hay-voluntad-de-seguir-avanzando-con-el-proceso-revolucionario-1131052128.html

Cuba: "Hay voluntad de seguir avanzando con el proceso revolucionario"

Tras la aprobación del nuevo código de las Familias en un Referéndum del pasado 25 de setiembre en Cuba, la embajadora cubana en Uruguay, Zulan Popa Danel... 01.10.2022, Sputnik Mundo

Dos tercios de los cubanos le dijeron sí al nuevo código de las Familias este domingo. Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento del matrimonio homosexual y el protagonismo de los niños a la hora de ejercer sus derechos. Al respecto, "este es el primer referéndum que se hace sobre un texto de esta naturaleza y fue aprobado por el 66,87% de la población cubana", indicó la embajadora.El presidente Díaz Canel destacó que el objetivo del nuevo código es representar a aquellos que el anterior no reconocía. Buscando reconocer los nuevos modelos de familias, sin abandonar a la familia tradicional, "lo que se hace es reflejar la diversidad y la pluralidad existente en la sociedad cubana en cuanto a familia se refiere", sostuvo. Asimismo, "un elemento fundamental es que tiene como eje el afecto, el amor y solidaridad, priorizando a los sectores más vulnerables", añadió Popa Danel.Amplio apoyo popular al referéndum propuesto por el GobiernoPor su parte, "este texto no surge de un análisis superficial, sino que fue sometido a consulta popular en la cual participaron incluso los cubanos residentes en el exterior", expresó. Asimismo, "es resultado de más de 20 borradores y consultas en las cuales participaron expertos para llegar a este texto que finalmente fue refrendado el pasado 25 de setiembre," dijo. En este marco, "este es un código revolucionario, ya que tiene en consideración los derechos de las mujeres en toda su diversidad", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador Miguel Saquimux Contreras, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Guatemala.Se intensifica la protesta social contra el Gobierno de GiammatteiUna marcha, convocada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), paralizó la capital de Guatemala y llegó hasta el Congreso de la República para protestar contra la corrupción institucionalizada y el saqueo de los recursos de los pueblos originarios. En este marco, "la manifestación fue anunciada con muy poco tiempo de antelación y las demandas han sido muy concretas, respecto al nivel de corrupción e impunidad que actualmente se vive en el país", sostuvo el investigador guatemalteco.Por parte del Gobierno, "si bien oficialmente no hubo ninguna respuesta, algunos congresistas oficialistas emitieron sus opiniones a través de las redes sociales, destacándose las expresiones de racismo y discriminación contra los pueblos mayas y el campesinado, lo cual no fue ninguna sorpresa", lamentó Saquimux. Tanto literal como metafóricamente, "el país se está derrumbando, debido a la incapacidad y corrupción, tanto a nivel municipal como del Ministerio de Comunicaciones", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre las implicaciones geopolíticas de los conceptos de democracia y derechos humanos en el marco de la OEA durante la Guerra Fría.Jazz uruguayoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Felipe Badaró, con quien dialogamos sobre las características y proyectos de la banda de jazz "La Jarana".

