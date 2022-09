https://sputniknews.lat/20221001/las-sanciones-antirrusas-y-la-crisis-energetica-en-europa-repercuten-en-chile-1131048936.html

Las sanciones antirrusas y la crisis energética en Europa repercuten en Chile

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el 28 de septiembre que la bencina sufrirá un aumento de 9,7 pesos por litro, el cual pasará a costar $1.306 (1,5 dólares). El valor de la bencina subió un 32,3% entre julio de 2021 y julio de 2022.El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que los precios de la bencina en Chile "van en la dirección de una moderación". Explicó que el país está dejando atrás una etapa de aumentos semanales de los combustibles "por las razones de carácter global que los han estado determinando".Para el ingeniero en Comercio Exterior de la Universidad de Valparaíso, Cristóbal Morales, el aumento sostenido del precio del combustible se debe a varios factores, entre ellos el conflicto en Ucrania.El ingeniero explicó que se compromete la venta de una determinada cantidad de petróleo a tres años a un precio fijado en base a "riesgos supuestos", y que, en otras palabras, sería especulación financiera."Explica en gran parte el alza del precio al consumidor final: se estima que sobre un 50% del precio está determinado por estos bienes y no por la vieja creencia de la oferta y la demanda existente", agregó Morales.El ingeniero indicó que uno de los factores claves para entender el alza sostenida del petróleo ha sido el conflicto en Ucrania, que ha generado "riesgos supuestos" muy altos.Por su parte el analista internacional Héctor Testa explicó en diálogo con Sputnik cómo la crisis energética y las sanciones antirrusas han generado alza de precios en la dependiente economía del país sudamericano.Testa explicó que estas medidas coercitivas unilaterales tienden a desglobalizar los flujos comerciales y a generar una división en dos grandes polos a partir del actual conflicto en Ucrania.El analista comentó que se ve "claramente que este no es solo un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que más bien de Rusia y la OTAN, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea"."No solo Rusia ha sido agredido por medidas coercitivas"A pesar de que la mirada internacional está puesta en lo que sucede en Europa, Rusia no es el único país que ha sido agredido con medidas coercitivas de Estados Unidos.Testa explicó que estas medidas coercitivas también fueron aplicadas contra China e Irán."Lo que ha hecho Estados Unidos con su política exterior tan agresiva es afianzar la articulación de un nuevo polo. Este ya se venía proyectando desde antes, pero con esto [las sanciones] ha recibido un empujón muy grande. Además, EEUU ha forzado a países europeos a hacerse parte de estas medidas".Dependencia económica de ChileUno de los factores que explican el alto precio de la bencina en Chile es su dependencia económica. Si bien en el país existe el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), no ha sido suficiente para amortiguar los precios de venta internos de la gasolina automotriz, petróleo diésel, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.Testa explicó que las economías más dependientes en el mapa internacional, como la chilena, son las que primero se ven más afectadas por los conflictos y alzas de precios.Según Testa Estados Unidos está capeando esta crisis por vía de "estrujar Europa, y eso se expresa muy nítidamente en lo que sucede con el gas, en la medida en que le cortan los flujos de gas desde Rusia a Europa"."Si bien Europa es el primer damnificado, el más directo, por extensión, están los países más subordinados al mapa europeo, como Colombia y Chile", dijo Testa.Finalmente, el analista explicó que China es el principal socio comercial de Chile. Sin embargo, si se suma a la Unión Europea y Estados Unidos, sobrepasan el nivel comercial del país sudamericano con el gigante asiático, "y es por eso que sufre directamente las repercusiones de la crisis".

