Líder serbobosnio: Rusia tiene derecho a proteger a sus compatriotas



01.10.2022

Milorad Dodik estuvo en Moscú a finales de septiembre y se reunió con Vladímir Putin para hablar de la situación política y los proyectos económicos.— Usted estuvo con Putin justo un día antes de la decisión sobre la movilización parcial en Rusia y antes de los referendos (…) ¿Cómo se siente al respecto, dado que Serbia dijo que no reconocerá los resultados de la votación?— Es comprensible que Serbia tenga esta posición porque si reconoce los referendos, estará a un paso de reconocer el llamado Kosovo. Por otro lado, nosotros que luchamos por nuestro estatus en la República Srpska creemos que un referendo, que es la forma más inclusiva de expresar la voluntad del pueblo, debería formar parte de la práctica política aceptada. Rusia tiene derecho a proteger a su población de millones de personas en esa zona. Si los estadounidenses pueden proteger a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, utilizar sus unidades de élite para solucionar los problemas de sus ciudadanos, entonces ¿por qué Rusia no tiene derecho a proteger a 15 millones de rusos, especialmente después de todo lo que vivieron en Ucrania? ¿Se les revocó el idioma y se esperaba que se fueran de allí?Ya hablé con el presidente Putin. Insistió en que no tiene ningún problema con Ucrania y que hay dos cosas que no se pueden tocar. En primer lugar, Ucrania no puede ser un campo de pruebas de la OTAN para amenazar a la seguridad de Rusia. En segundo lugar, hay que garantizar todos los derechos del pueblo ruso que vive allí, como en todos los países de la civilización occidental. Tanto la primera como la segunda estaban en peligro.— ¿Su derrota en las elecciones supondría la entrada de Bosnia y Herzegovina en la OTAN y la imposición de sanciones a Rusia?— Si perdiésemos quedaría algún cascarón vacío donde la gente empezaría a mostrar su descontento, donde habría centralización. Eso sería malo para los que vivimos allí, nuestra gente empezaría a irse. En segundo lugar, si nos incluyen en la OTAN es posible que envíen a nuestra gente a algunos frentes, digamos a Ucrania o no sé a dónde más. En tercer lugar, sería absolutamente perjudicial para la posición de Serbia que lucha tanto por su integridad territorial como contra las mentiras occidentales.El otro día me reí cuando escuché la frase "acepten un Kosovo independiente, pero no lo reconozcan". ¿Están realmente convencidos de que los tontos viven aquí y están locos? Increíble, ¿de verdad creen que somos imbéciles aquí? La gente no sabe cómo hablar de ello y prefiero contestarles a lo balcánico: ¡váyanse al infierno! ¿Por qué no dicen [Occidente]: dejemos que la República Srpska se una a Serbia y entonces podremos facilitar una solución para Kosovo? ¿Por qué no lo haces? ¿Pero ellos [Occidente] quieren tomar Kosovo y destruir a la República Srpska? ¿Y también quieren que aplaudamos esto?— Pero, ¿le benefician los acontecimientos geopolíticos?— El mundo está cambiando, los europeos se quejan literalmente y su nivel está bajando, hay protestas callejeras. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania dijo que no están interesados en la gente, sino en querer quedarse en el lado ucraniano. ¿No te interesa? Entonces se interesará cuando el pueblo salga a la calle, y no hay políticos que no reaccionen a las protestas. Angela Merkel tenía una posición diferente, entendía que la economía alemana no podía sobrevivir sin el gas ruso y por eso insistió en Nord Stream. Hasta que llegaron esos "verdes" de tercera categoría que juegan a la política, llenos de valores de [George] Soros y ordenaron el cierre de Nord Stream. Y ahora se quejan de que no tienen gas. ¿Qué clase de locura es ésta? ¿Es culpa de Putin? ¿Cómo puede ser su culpa si permitió que se construyera el Nord Stream y que fluyera el gas? Si Ustedes no quieren el Nord Stream, deberán pagar 3.000 dólares por el gas y no 500 como antes. Hay que pagar por la política. Cada uno paga su propia política.El 30 de septiembre Putin firmó los acuerdos sobre la adhesión de cuatro nuevas regiones al país: las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhie y Jersón. Los residentes de estos territorios expresaron su voluntad de integrarse a Rusia durante los referendos que se celebraron desde el 23 al 27 de septiembre. Esta decisión fue apoyada por el 99,23% de los votantes en la RPD, el 98,42% en la RPL, el 87,05% en la región de Jersón y el 93,11% en la región de Zaporozhie.

