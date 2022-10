https://sputniknews.lat/20221001/mexico-pierde-contra-eeuu-un-juez-rechazo-su-demanda-contra-los-fabricantes-de-armas-1131049205.html

México pierde contra EEUU: un juez rechazó su demanda contra los fabricantes de armas

El juez federal Dennis Saylor, de la corte de Boston, Estados Unidos, desechó la demanda civil interpuesta por el Gobierno de México contra ocho firmas... 01.10.2022

Afirmó que la legislación estadounidense prohíbe demandas que ubican la responsabilidad del uso de armas a las empresas que las fabrican. La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso el recurso bajo el argumento de que la proliferación de la violencia criminal en México es causada, entre otros factores, por la presencia de armas de fabricantes estadounidenses.Las firmas señaladas por el recurso son Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding S.P.A., Interstate Arms, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.MBH, Strum, Ruger & Co. y Witmer Public Safety Group.El juez Taylor dijo que la corte a la que pertenece no puede ignorar las leyes estadounidenses ni entrar en un proceso de división de posiciones, si bien entiende que el requisito del Gobierno mexicano puede provocar respuestas empáticas.Agregó que comprende la crítica mexicana por el sufrimiento ligado a las armas estadounidenses en su territorio, pero aseguró que su tarea es hacer valer la ley. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México podría apelar la decisión del juez de Boston.Sin embargo, el Gobierno de México sostiene que sí existe una relación directa entre la falta de control de armas en suelo estadounidense y los altos índices de violencia en el país latinoamericano. "Estas empresas saben que están obligadas a vender en un mercado legal dentro de las fronteras estadounidenses, pero saben, también, que hay un mercado ilícito de consumidores en México. ¿Entonces qué hacen? ¿Cómo anuncian sus armas? [Con eslóganes] como jefe de jefes [así se les llama a los grandes capos de la droga en México] o Más vale morir de pie que vivir arrodillado [un dicho popular mexicano]. También hay publicidad con imágenes de Emiliano Zapata o diseños aztecas. Entonces: ¿le estás vendiendo a la gente de Kentucky o a otro mercado ilícito que sabes que existe?", cuestionó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería de México, en entrevista con Sputnik.México no se quedará de brazos cruzadosLa Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que apelará el fallo del juez de Boston y se recurrirán a más argumentos jurídicos para fortalecer su demanda, la primera en su tipo que ha hecho el Gobierno mexicano en la historia. Nunca antes el país latinoamericano se había atrevido a lanzarse a la yugular del lobby armamentista, que inyecta cuantiosos flujos de dinero al sistema partidista estadounidense, sobre todo a los republicanos.En su cuenta de Twitter, el consultor jurídico Alejandro Celorio informó que sólo se "pasa a una segunda etapa" del litigio.

