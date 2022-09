https://sputniknews.lat/20221001/no-solo-yugoslavia-los-referendos-que-apoyo-occidente-en-contra-de-la-voluntad-de-los-gobiernos-1131049734.html

No solo Yugoslavia: los referendos que apoyó Occidente en contra de la voluntad de los Gobiernos

Los países de Occidente vuelven a mostrar su doble rasero al no reconocer la voluntad de millones de habitantes de las regiones del Donbás, Zaporozhie y Jersón... 01.10.2022, Sputnik Mundo

Sputnik recuerda sólo algunos de los casos en los que se llevaron a cabo plebiscitos populares de independencia que encontraron apoyo en EEUU y sus aliados, a pesar de que a veces estos se celebraron no sólo en contra de la voluntad de sus Gobiernos centrales, sino incluso del propio pueblo.La adhesión de Texas a EEUUEste estado formaba parte de México hasta que, en 1836, los estadounidenses, con el apoyo de Washington, se sublevaron y tomaron el control de todo este territorio. Declararon que Texas ya no formaría parte de México.Al principio, EEUU se mostró reticente a la adhesión de Texas, pero a medida que este territorio se establecía como un país independiente, cambió de opinión. Al final, en 1845 Texas se unificó con el resto de Estados Unidos, lo que dio lugar a una guerra contra México, que para el final del conflicto en 1848 acabaría perdiendo la mitad de sus territorios.El colapso de la URSS y los referendosEl 17 de marzo de 1991 se llevó a cabo un referendo nacional en el que el 76% de los ciudadanos soviéticos votó a favor de mantener la URSS como una federación de repúblicas soberanas. Sin embargo, tuvo lugar una serie de referendos de independencia que violaron la Constitución del país e ignoraron los resultados del referendo nacional.Así, en 1989, el Consejo Supremo de Letonia anunció la independencia de la República tras llevar a cabo una "consulta sobre la cuestión de la independencia", cuyos resultados no eran vinculantes. Del mismo modo, en 1991 en Lituania se realizó una votación en forma de una encuesta, que el Parlamento ratificó violando el derecho internacional y lo trató como el resultado de un referendo.Mientras tanto, en el referendo de independencia de Estonia solo pudieron participar los "ciudadanos con derechos heredados" que tenían la nacionalidad de esta república antes de 1940 o eran parientes de estas personas, así como las personas con las llamadas "tarjetas verdes" que se otorgaban a los partidarios de la independencia.El caso de Georgia, Osetia del Sur y AbjasiaLa ley de la URSS sobre la resolución de cuestiones relacionadas con la independencia de las Repúblicas incluía el derecho a las regiones autónomas de estas repúblicas a decidir si querían seguir formando parte de la Unión Soviética.Sin embargo, este requisito no se cumplió en el referendo celebrado en Georgia en relación a las regiones autónomas de Osetia del Sur y Abjasia en 1991. Las dos regiones celebraron sus propios referendos para independizarse de Georgia, y en Osetia del Sur lo hicieron incluso dos veces (en 1992 y 2006). En 2008 Rusia reconoció la independencia de ambas regiones.El colapso de YugoslaviaLos referendos de independencia se celebraron entre 1990 y 1991 en Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Macedonia. Tras separarse, estos países fueron reconocidos por Occidente.La disolución de ChecoslovaquiaEl 1 de enero de 1993, la República Federal Checa y Eslovaquia, hasta 1990 conocida como República Socialista Checoslovaca (RSC), dejó de existir dando lugar a la República Checa y la República Eslovaca. Aunque los sondeos de 1992 en ambas partes del país mostraban una falta de deseo de partición por parte de la mayoría de los checos y de los eslovacos, la decisión fue tomada por las élites políticas: los Gobiernos de ambas Repúblicas decidieron dividir el Estado en la República Checa y la República Eslovaca.Sudán del Norte y del SurTras la descolonización en 1956, Sudán quedó sumergido en tensiones internas por las grandes disparidades y diferencias entre el Sur y Norte del país. El conflicto se exacerbó con el hallazgo de yacimientos de crudo en la línea que separaba las dos partes del país, lo que se desencadenó en una guerra civil que duró de 1983 al 2005.Como resultado de las negociaciones, las hostilidades terminaron en 2005 y en 2011 Sudán del Sur celebró un referendo que terminó en la declaración de independencia del país. El mismo año Sudán del Sur recibió la membresía en la ONU y fue reconocida por la Unión Africana.Timor OrientalSe trata de un Estado del sudeste asiático que comparte la isla de Timor con Indonesia. Históricamente, este territorio fue colonizado por Portugal, que en 1974 reconoció el derecho de Timor Oriental a la autodeterminación. Los propios habitantes estaban divididos sobre el futuro de la isla: algunos exigían que Timor Oriental se convirtiera en un Estado soberano, mientras que otros querían que formara parte de Indonesia. El referendo sobre la determinación tuvo lugar en 1999, y el 80% de la población votó a favor de la independencia de Timor Oriental, tras lo que, en 2002, Timor Oriental se convirtió en un Estado independiente y fue admitido en la ONU ese mismo año.EritreaEritrea, una antigua colonia italiana en África, pasó a ser parte de Etiopía tras la decisión de la ONU en 1952 con un estatus de región autónoma con su propio poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la violación de los derechos económicos y sociopolíticos de Eritrea dentro de Etiopía provocó la protesta generalizada de la población eritrea, que llevó al estallido de una lucha política y luego armada por la independencia. Los dirigentes lograron consolidar la población dentro del país, y en 1993 Eritrea celebró el referendo con un 99,8% de votos a favor de la independencia. Hoy en día es miembro de la ONU y la Unión Africana.

