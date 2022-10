https://sputniknews.lat/20221001/una-multitud-acompana-a-lula-da-silva-en-sao-paulo-en-el-ultimo-mitin-antes-de-votar--1131068243.html

Una multitud acompaña a Lula da Silva en Sao Paulo en el último mitin antes de votar

Una multitud acompaña a Lula da Silva en Sao Paulo en el último mitin antes de votar

SAO PAULO (Sputnik) — La prefectura de Sao Paulo ordenó, en 1976, entubar el río Augusta y conducirlo por debajo de la calle que ahora lleva su nombre y que... 01.10.2022

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

luiz inacio lula da silva

El rojo está por todas partes: en toallas, remeras, banderas, anteojos y en los prendedores que vende Leda Aparecida, una jubilada de 64 años que cree que "solo Lula va a poder cuidar de este país de la forma que se debe" y "parar con el desmonte de la Amazonía, defender los pueblos originarios y devolver la secretaria de Políticas Públicas para las mujeres, porque Lula es una persona que se preocupa por el pueblo".El recuerdo de las más de 680.000 muertes que sufrió Brasil a manos del virus SARS-CoV-2 fue la arenga que dio inicio a la movilización, la cuál contó con el apoyo y convocatoria de la Central Única de Trabajadores (CUT), los partidos políticos que acompañan la candidatura del metalúrgico, los pueblos originarios —de la mano de la dirigente Sonia Guajajara— y una nutrida presencia de los movimientos feministas."Los cuatro últimos años fueron pésimos, en especial en relación a las mujeres. El feminicidio aumentó porque el Gobierno de Bolsonaro facilitó la compra de armas y los hombres también se sintieron más fuertes para poder mandar en los cuerpos de las mujeres", opinó Aparecida.Las mujeres han tenido un rol central en la campaña del PT, y los partidos satélites, y, a pesar de que ninguna de ellas forma parte de la fórmula que buscará la presidencia de Brasil, los apoyos femeninos se centraron en la figura de la socióloga Rosangela Silva, de 56 años, casada desde mayo con el político de 76 años.Janja, como le dicen, fue la impulsora de muchos actos de Lula durante la presente campaña, como el Súper Live del pasado 27 de agosto, del cual participaron artistas e influencers. Su propia influencia en la actual vida política de Brasil le ha valido otro apodo, el de la 'Evita brasileña', en recuerdo a la esposa del expresidente argentino Juan Domingo Perón (1945-1955 y 1973-1974).Defensa de la democraciaLa "marcha por la victoria", tal como han dado en llamar, recorrió dos kilómetros con un lleno total, aún durante una leve y fina lluvia, que acompaña con intermitencias este fin de semana.El candidato Lula lo hizo en la caja de una camioneta, fuertemente sujeto a una estructura de hierro, aunque estirándose para saludar a cada una de las personas que lograron vencer el cordón de seguridad. A su lado sonrieron el candidato al Gobierno del Estado, Fernando Haddad, y su candidato a vicepresidente, y antiguo rival electoral en 2006, Geraldo Alckmin.Para el hombre, "lo que hizo Lula anteriormente fue muy importante para Brasil, la justicia social disminuyó la desigualdad en el país trayendo leyes que la fortalecieron. La ley anticorrupción y la apertura de universidades también fortalecieron al Estado brasileño de una forma positiva".Y agregó, consultado por su historia personal: "Mis últimos cuatro años fueron muy difíciles, profesional y personalmente, con constantes amenazas que muchas veces fueron veladas y otras explícitas contra la oposición. Ataques contra la democracia y nuestras instituciones. No fueron respetadas las reglas, los acuerdos sociales y las leyes"."Todo lo que hizo Bolsonaro fue en su provecho y en el de su grupo político y en detrimento de la población, que perdió muchos de los derechos que había conquistado", enfatizó.La campaña de Lula da Silva puso el foco en la redistribución, el aumento de los salarios, los congelamientos de los precios y la recuperación del poder adquisitivo del pueblo, no solo para comer sino para viajar, comprarse un nuevo carro, tener un TV de última generación, y juntarse con la familia para "hacer la churrasquinha, poner un poco de farofa y servirse un vaso de cerveza fría"."La gente no precisa de grandes cosas, la gente precisa de cosas simples", repitió en uno y otro acto. En la movilización no hubo tiempo para oradores pero esas palabras estuvieron en boca de cada uno de los participantes, esos que buscan ser libres como un río y felices como una ola.

brasil

