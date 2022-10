https://sputniknews.lat/20221002/amlo-informa-que-no-se-investigara-ni-sancionara-hackeo-al-ejercito-mexicano-1131094979.html

AMLO informa que no se investigará ni sancionará hackeo al ejército mexicano

AMLO informa que no se investigará ni sancionará hackeo al ejército mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no se investigará ni sancionará el ataque cibernético del que fue víctima la Secretaría de la... 02.10.2022

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

política

ejército

El mandatario mexicano participó en la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Mitla, en el estado de Oaxaca, donde fue cuestionado sobre el reciente ataque cibernético contra el ejército mexicano.Al preguntarle si habrá alguna sanción o investigación por la filtración de más de 7 TB de información militar, López Obrador respondió con un simple "no"."No, yo soy partidario que no, la gente sanciona y no les gustan esas cosas", declaró a reporteros el presidente mexicano.Un día antes, durante la toma de protesta del gobernador Américo Villareal en Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también descartó cualquier tipo de investigación toda vez que consideraron que la información filtrada es de dominio público."Yo creo que este es un gobierno que se precia de ser transparente y que lo que ha trascendido de información, pues no afecta la marcha del Poder Ejecutivo federal", declaró López Hernández.De manera oficial, ni la Sedena ni la Fiscalía General de la República (FGR) se han pronunciado sobre el hackeo, únicamente el presidente mexicano, quien confirmó la veracidad del parte médico que se difundió como parte de la filtración."Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética, tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países en Colombia, en Chile, por eso creo que es algo que se maneja desde el extranjero", declaró el mandatario el pasado 30 de septiembre.

méxico

méxico, andrés manuel lópez obrador, política, ejército