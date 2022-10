https://sputniknews.lat/20221002/dios-no-quiera-que-eeuu-haga-con-la-central-nuclear-de-zaporozhie-lo-que-hizo-con-nord-stream-1131088603.html

"Dios no quiera que EEUU haga con la central nuclear de Zaporozhie lo que hizo con Nord Stream"

"Dios no quiera que EEUU haga con la central nuclear de Zaporozhie lo que hizo con Nord Stream"

Moscú considera que las fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 son actos de sabotaje. Kostadin Kostadinov, miembro de la Asamblea...

Desde el 26 de septiembre se registraron varios incidentes en dos gasoductos rusos de exportación a Europa. Se habían detectado dos fugas de gas en el Nord Stream 1 y una en el Nord Stream 2. El 29 de septiembre se reveló que también había una cuarta fuga en este último.El político búlgaro Kostadin Kostadinov no duda que desde EEUU podría haber organizado los incidentes en los gasoductos Nord Stream y, en su opinión, Washington también podría volar la central nuclear de Zaporozhie. Mientras tanto, aseguró que ni Ucrania ni Rusia tienen interés en que ocurra nada allí.El miembro de la Asamblea Nacional búlgara considera que a los estadounidenses no les importa lo que podría ocurrir en la central nuclear de Zaporozhie."Si la explosión del Nord Stream no provoca algún gran desastre ecológico, Dios no quiera que le ocurra algo similar a la central nuclear de Zaporozhie, que Dios ayude a Europa. A los estadounidenses no les importa, están en otro continente, a varios miles de kilómetros, al otro lado del océano", expresó el político.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, está situada en el sureste de Ucrania y permanece bajo el control de los militares rusos. Desde hace semanas, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear las instalaciones de la planta. Moscú aclaró en varias oportunidades que su presencia militar en la central tiene como fin evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.

