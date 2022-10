https://sputniknews.lat/20221003/elecciones-regionales-y-provinciales-en-peru-sendos-fracasos-de-peru-libre-y-del-fujimorismo-1131127716.html

Elecciones regionales y provinciales en Perú: sendos fracasos de Perú Libre y del fujimorismo

Elecciones regionales y provinciales en Perú: sendos fracasos de Perú Libre y del fujimorismo

En Perú, Rafael López Aliaga, del conservador Renovación Popular, es el virtual alcalde de Lima y pidió la renuncia del presidente Castillo. En otro orden, abordamos la carrera al balotaje presidencial en Brasil. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-10-03T22:00+0000

2022-10-03T22:00+0000

2022-10-03T22:00+0000

en órbita

zaporozhie

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie

república popular de donetsk (rpd)

jersón

perú

keiko fujimori

congreso de perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1131129541_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8be8f54036be2f67d3db32ee934ee2c9.jpg

Elecciones regionales y provinciales en Perú: fracasos de Perú Libre y del fujimorismo En Perú, Rafael López Aliaga, del conservador Renovación Popular, será el nuevo alcalde de Lima y pidió la renuncia del presidente Castillo. En otro orden, abordamos la carrera al balotaje presidencial en Brasil. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Daniel Urresti (Podemos Perú), rival directo de López Aliaga en una elección muy disputada, aceptó la derrota y felicitó a su oponente por su triunfo."Al recibir el resultado al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), felicito al Sr. López Aliaga por ser elegido Alcalde de Lima. Aceptamos los resultados sin reparos", expresó vía Twitter.Con 97.595% de las actas procesadas (100% contabilizadas), López Aliaga logró 1.373.774 de votos, mientras que Urresti 1.326.296. La diferencia entre ambos se situó en 47,478 votos.La politóloga peruana, Eliana Carlin, se refirió a los perfiles de ambos aspirantes y calificó a las elecciones de "muy complicadas. (...) Estos dos primeros puestos son de aspirantes relacionados con la derecha y la iglesia", dijo en diálogo con En Órbita.La experta manifestó que "se cumplieron los pronósticos de mala votación" para el partido Perú Libre, que llevó al presidente Pedro Castillo al poder; y también para el opositor fujimorismo, con Fuerza Popular.Este 2 de octubre se celebraron en Perú las elecciones regionales, provinciales y distritales. Fueron llamados a votar más de 24,7 millones de ciudadanos, para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales.La atención se centró en la elección del nuevo alcalde de Lima Metropolitana, que alberga a casi 11 millones de habitantes.López Aliaga es un empresario y político conservador afiliado a grupos ortodoxos de la Iglesia Católica.Previo a la confirmación de su triunfo, llamó al presidente de Perú, Pedro Castillo, a "renunciar de una vez por el bien del país y a que se asile en alguna otra nación para que no lo persigan".Además, señaló que buscar un diálogo con el jefe de Estado es "estructuralmente imposible", tras acusarlo de haber "destrozado" la economía del país.En cambio, Urresti es un exmilitar del Ejército que afronta juicio como presunto coautor del asesinato de un periodista en 1988, durante el combate contra el grupo terrorista Sendero Luminoso."Estamos viviendo un momento de desafección política. No ha habido movilizaciones importantes en torno a ninguna candidatura. Si hay algo para rescatar es que el país está bajo un clima de tranquilidad, el día después a los comicios", agregó Carlin.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el día después a la primera vuelta en las elecciones de Brasil. Luiz Inácio Lula Da Silva ganó con 48% por sobre el 43% de Jair Bolsonaro, pero habrá balotaje el 30 de octubre.Sobre las repercusiones, conversamos con el analista argentino Julio Burdman y con Ramiro Barreiro, enviado especial de Sputnik a las elecciones en Brasil.Por otra parte, la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento) aprobó por unanimidad la adhesión al país de nuevos territorios (repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporizhie) tras los categóricos resultados en los referendos.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

zaporozhie

república popular de donetsk (rpd)

jersón

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones regionales en perú, elecciones en perú, perú, perú libre, lóez aliaga, daniel urresti, rusia, ucrania, jair bolsonaro, lula, elecciones en brasil