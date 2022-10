Moscú responderá a la expulsión del encargado de negocios interino ruso de Lituania

https://sputniknews.lat/20221003/lituania-expulsa-al-encargado-de-negocios-interino-de-rusia-1131109964.html

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia prometió responder a la declaración por parte de Lituania al encargado de negocios interino... 03.10.2022, Sputnik Mundo

Este 3 de octubre la Cancillería lituana informó que Riabokón debe abandonar el país dentro de los siguientes cinco días.El Ministerio lituano explicó que "las acciones y declaraciones de Serguéi Riabokón son incompatibles con el estatus de diplomático, pueden ser interpretadas como injerencia en asuntos internos del Estado anfitrión, y ser consideradas como una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas". Además, expresó "una protesta decidida" al representante ruso en relación con la adhesión a Rusia de las repúblicas de Donbás y las regiones de Jersón y Zaporozhie.Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que Moscú "dará una respuesta adecuada" a la decisión por parte de Vilna, capital de Lituania, de declararar persona no grata a Ryabokón. Tras el inicio el pasado 24 de febrero de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, numerosos países de Occidente anunciaron la expulsión de diplomáticos y personal de las misiones diplomáticas rusas, pretextando motivos de seguridad nacional o actividades incompatibles con la Convención de Viena.En particular, el 4 de abril, Lituania y Letonia rebajaron el nivel de relaciones diplomáticas con Rusia al declarar personas no gratas a los embajadores rusos en sus países.El Ministerio de Exteriores ruso denunció el carácter ilegítimo de la campaña, así como se reservó el derecho de responder adecuadamente.

