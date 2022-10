"Me gustaría convertirme en ciudadano ruso": un periodista francés agredido por su trabajo en Donbás

https://sputniknews.lat/20221003/me-gustaria-convertirme-en-ciudadano-ruso-un-periodista-frances-agredido-por-su-trabajo-en-donbas-1131122816.html

El voluntario y periodista independiente francés Adrien Bocquet, agredido en Turquía tras denunciar los crímenes de Kiev en Donbás, expresó el deseo de hacerse... 03.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-03T19:10+0000

2022-10-03T19:10+0000

2022-10-03T19:37+0000

neonazismo en ucrania

francia

periodistas

donbás

crímenes de guerra

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

europa

"Señor presidente, me gustaría convertirme en ciudadano de su enorme y precioso país con el que comparto valores. (...) Me dirijo a usted para que me ayude a obtener la ciudadania", le escribió Bocquet al presidente ruso, Vladímir Putin.El periodista fue testigo de muchos crímenes de guerra ucranianos mientras trabajaba como voluntario en Donbás. A su regreso a Francia, apareció varias veces en la televisión para hablar de los abusos cometidos por el batallón Azov*. El 26 de septiembre fue atacado en Turquía, donde iba a renovar su visado ruso."Fui a Estambul a conseguir un nuevo visado para seguir trabajando en Donbás. Tengo un visado de dos meses, solo me queda una entrada. Eso significa que si quiero volver a Donbás, tengo que volver al extranjero para conseguir un nuevo visado", explicó. Antes del atentado, del que culpa al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), fue detenido y torturado en su país.El periodista agregó también que está preparando un documental sobre las bombas francesas que matan a los civiles en Donbás y sobre la ideología del neonazismo en Ucrania. "Fui detenido por la Brigada de Investigación e Intervención francesa (BRI) en verano, antes de ser torturado en prisión", señaló Bocquet. Este tratamiento le provocó un ataque al corazón. Fue liberado gracias a los esfuerzos de su abogado y viajó a Rusia. Estos hechos le llevaron a escribir una carta al presidente ruso y al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En él explicaba su trabajo y pedía la ciudadanía rusa.*Organización prohibida en Rusia

