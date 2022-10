https://sputniknews.lat/20221003/otro-capricho-de-kiev-quiero-entrar-a-la-otan-y-lo-quiero-ya-1131125448.html

Otro capricho de Kiev: ¡Quiero entrar a la OTAN, y lo quiero ya!

Un deseo de Kiev que se da de cabeza contra Washington. Rusia dibuja un nuevo mapa mundial. Los atentados terroristas que privaron a la UE de su independencia... 03.10.2022, Sputnik Mundo

Otro capricho de Kiev: ¡Quiero entrar a la OTAN, ahora, ya!La declaración del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre la firma de la solicitud para la adhesión acelerada de su país a la OTAN fue respaldada por los presidentes de nueve países de Europa central y miembros de la OTAN.En tanto, el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó –en términos diplomáticos – que las puertas al bloque militar están abiertas, pero la decisión respecto a la incorporación de Ucrania debe aprobarse por los 30 países miembro. Un consenso que está muy lejos de ser obtenido, pues es bien sabido que EEUU es el que manda en la OTAN, y la reacción de Washington a la solicitud de Kiev no fue esperanzadora para Zelenski.Los atentados terroristas que privaron a la Unión Europea de la independencia energéticaEEUU y los cómplices de sus crímenes internacionales son terroristas. Unos terroristas que, entre otras 'hazañas', hicieron volar las tuberías que suministraban gas ruso al Viejo Continente. Lo dijo el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ante las evidencias que apuntan a la responsabilidad de Washington y sus aliados en la estrategia antirrusa. Una estrategia que puede calificarse también como anti-Unión Europea [UE], por ser la principal víctima de los atentados contra gasoductos.De hecho, EEUU ni siquiera oculta su autoría en los mencionados actos del terrorismo internacional, tal y como demuestran las recientes declaraciones sobre el tema del secretario de Estado, Antony Blinken. Manifestó que lo ocurrido constituye una "tremenda oportunidad" para que la UE pueda "deshacerse de una vez para siempre de la dependencia energética" de Rusia. Además, calificó los atentados como algo "muy importante" y como algo que "abre enormes oportunidades estratégicas para los próximos años".Disolución de la URSS, "catástrofe" que allanó el camino a la destructiva hegemonía OccidentalLa disolución de la URSS, ejecutada por las élites soviéticas de aquel entonces sin consultar a los pueblos del gigante euroasiático, constituyó una "tragedia" y una "catástrofe", según dijo el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en su histórico discurso sobre la reincorporación de los territorios liberados por las fuerzas aliadas de Rusia y Donbás.El mandatario señaló que el derrumbe de la Unión Soviética dividió a los pueblos que formaban parte del mismo país, al tiempo que Occidente se creyó el dueño del mundo entero, imponiendo su dictadura a nivel global.Lula y Bolsonaro se enfrentarán en segunda vuelta electoralEl Tribunal Superior Electoral de Brasil le otorgó el triunfo en las presidenciales a Luiz Inacio "Lula" Da Silva, con un 48% de los votos. Sin embargo, no fue suficiente para ganar en primera vuelta, por lo que irá al balotaje junto a Jair Messias Bolsonaro.Federico Montero, politólogo argentino que se encuentra en estos momentos en Brasil, incidió en que "las encuestas quizás acertaron en la cantidad de votos que tenía Lula, pero lo que no se vio fue la magnitud de votos que tenía Bolsonaro".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

