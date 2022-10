https://sputniknews.lat/20221003/vucic-pronostica-un-deterioro-de-la-economia-europea-por-la-crisis-de-combustibles-1131118705.html

Vucic pronostica un deterioro de la economía europea por la crisis de combustibles

Vucic pronostica un deterioro de la economía europea por la crisis de combustibles

BELGRADO (Sputnik) — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, pronosticó el deterioro de la economía de Europa Central y del Este debido al aumento de los... 03.10.2022

internacional

serbia

aleksandar vucic

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

Vucic participa en una conferencia en Budapest dedicada a la crisis migratoria y de la energía, junto con el canciller de Austria, Karl Nehammer, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.El líder serbio destacó que el intercambio de Belgrado con Budapest alcanzará unos 3.000 millones de euros, y con Viena esa cifra ascenderá a casi 2.000 millones de euros."La cuestión no es solo si tendremos suficiente gas para nuestras viviendas. Digamos que lo habrá. ¿Y qué hacemos con las empresas? ¿Quién pagará ese precio?", planteó la pregunta.Por un lado, prosiguió Vucic, si lo paga el Estado, "¿de dónde podrá sacar ese dinero?".Por otro lado, "si las empresas pagan, no podrán aguantar", por lo que en Europa se cerrarán los centros comerciales, porque los ciudadanos no podrán pagar las facturas de electricidad.Según el mandatario, los presupuestos de los Estados pierden enormes fondos y corren el riesgo de perder las empresas , por lo que las autoridades de la región se ven obligadas a subvencionar la economía, "mucho más débil que la de Francia y de Alemania"."La situación ahora es muy mala y será aún peor", subrayó Vucic, y agregó que Serbia, Hungría y Austria se ayudarán mutuamente.

serbia

serbia, aleksandar vucic, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia