AMLO trae los detalles del plan de las FFAA sobre la creación de una nueva aerolínea

"Es cierto eso", respondió el gobernante en conferencia de prensa al ser consultado al respecto.López Obrador expresó, sin embargo, que ignoraba que la información sobre el proyecto de una línea aérea militar, con 10 naves rentadas y el avión presidencial en desuso, había surgido de los millones de correos sustraídos.El jefe del Ejecutivo mexicano reveló que la empresa que estará a cargo de la nueva aerolínea es la compañía recién fundada por la cartera de la Defensa, con el nombre de las culturas prehispánicas Olmeca Maya Mexica.Nuevo proyectoEl gobernante dijo que los planes revelados sobre la empresa de transporte de pasajeros recién están siendo analizados.La empresa militar también estará a cargo de las principales obras de infraestructura que construye la actual Administración con apoyo de ingenieros militares.Entre esas obras mencionó el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, que se construyó en la principal base aeronaval, y el aeropuerto de Tulúm, destino turístico de la península de Yucatán, entre otras.López Obrador explicó que las 10 aeronaves no serán compradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que las rentará a firmas privadas."Se está buscando el tipo de avión que es el más conveniente y con qué empresas", indicó.El mandatario añadió que el proyecto es necesario por la falta de servicio de las actuales aerolíneas privadas nacionales."Es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando; sí es más probable que para el año próximo esté ya esta nueva línea aérea", puntualizó.Los estudios indican que las aerolíneas de bajo costo han reducido los vuelos, como las firmas nacionales Aeromar e Interjet, que presentan problemas financieros; y que hay ciudades donde antes había servicio de transporte aéreo y ahora ya no.

