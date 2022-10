https://sputniknews.lat/20221004/eeuu-prohibe-el-gas-ruso-y-vende-a-europa-40-mas-caro-1131184317.html

EEUU prohíbe el gas ruso y vende a Europa 40% más caro

EEUU prohíbe el gas ruso y vende a Europa 40% más caro

Crecen las protestas en Europa por el alto costo de las tarifas y el posible desabastecimiento de gas cuando llegue el invierno, por las sanciones internacionales contra Moscú.

2022-10-04T22:05+0000

2022-10-04T22:05+0000

2022-10-04T22:05+0000

telescopio

europa

otan

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

gazprom

gas

combustible

energía

sanciones de occidente contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1131184172_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_eaa6c2b96ef5c80bea04cbcf168cf46d.jpg

EEUU prohíbe el gas ruso y vende a Europa 40% más caro EEUU prohíbe el gas ruso y vende a Europa 40% más caro

El efecto bumerán de las sanciones de EEUU y la Unión Europea a Rusia golpea con fuerza al continente. Ante la proximidad del invierno, la región le dice adiós a sus compromisos de energía verde, reactiva las centrales de carbón y busca gas a través del fracking.Si bien la compañía rusa Gazprom confirmó la estabilización de la presión en los gasoductos dañados del Nord Stream, hay en curso una investigación sobre operaciones de sabotaje"Robar gas es piratería, tirar una bomba es terrorismo", dijo a Telescopio Pascual Serrano, periodista y ensayista español.“Si el vendedor [Rusia] tenía la capacidad de no vender, sin la necesidad de explosionar su gasoducto y el comprador [Europa] tenía la opción de no comprar, evidentemente es la competencia la que le interesa que todo salga volando por los aires. ¿Y quién es la competencia? Es EEUU, que está vendiendo el gas procedente del frackingque viene por un mecanismo más contaminante en barcos con gas licuado y nos sale un 40% más caro", agregó.Las fugas fueron alertadas el 26 de septiembre en el gasoducto Nord Stream 2 y más tarde en el Nord Stream 1.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y aseguró contar con evidencias que implican a países occidentales.Serrano se refirió al "enorme daño" causado por las sanciones contra Moscú a raíz de la crisis en Ucrania, y a lo que consideró la "subordinación" de la UE frente a Washington."Cuando entre el invierno a Europa, la crisis energética va a ser peor y no hay ninguna necesidad de que eso ocurra ni razón económica, salvo por apoyar las sanciones que además hacen se retroceda enormemente en los objetivos de energías limpias", acotó.Pascual se refirió además a las acciones rusofóbicas impulsadas desde Occidente."Las cancelaciones a las obras de autores rusos, centros culturales, músicos y todo lo relacionado a esta cultura, por las restricciones, tienen elementos preocupantes y patéticos", señaló."Que en un concurso internacional felino se prohibieran los gatos rusos, porque había que sancionar a Moscú, da la pauta de lo grotesco de las acciones. Y además de eso, con nuestras armas estamos matando rusos y con estas no se matan europeos más allá del frente", reflexionó Serrano.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, energía, rusia, gazprom