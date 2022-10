El opositor más feroz de Pedro Castillo llega para gobernar Lima

https://sputniknews.lat/20221004/el-opositor-mas-feroz-de-pedro-castillo-llega-para-gobernar-lima-1131181976.html

Tras las elecciones regionales que lo convierten en el nuevo alcalde de Lima, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, intensificó sus diferencias con el presidente, Pedro Castillo, y, ya desde sus primeras palabras como electo, rechazó la posibilidad de entrevistarse con el mandatario.En declaraciones a la prensa peruana, López Aliaga dijo que fue invitado a reunirse con Castillo en al menos siete ocasiones. Sin embargo, no aceptó ninguna. "Mal haría yo avalando a un señor que se ha dedicado a destruir el Perú y hacer sufrir a la población más vulnerable", comentó.“Yo mal haría avalando a un señor que se ha dedicado a destruir el Perú y hacer sufrir a la población más vulnerable", dijo en declaraciones a la prensa local.Perú vive una situación política compleja. A poco más de un año de la asunción del nuevo Gobierno, la administración de Castillo es cuestionada por los constantes cambios de gabinete y las acusaciones judiciales que recaen sobre el propio mandatario y a su entorno más cercano.Desde el inicio de su mandato el 28 de julio de 2021, Castillo se enfrentó a dos procesos de vacancia en el Congreso —controlado por sectores conservadores— y a seis investigaciones fiscales, en su mayoría por presunta corrupción, acusaciones que el mandatario alega que son parte de un complot en su contra para destituirlo del cargo.Para López Aliaga, un empresario conservador con fuertes convicciones religiosas, la figura de Castillo "se deteriora cada vez más" al punto de que, según él, debería renunciar.López Aliaga remarcó que "el destrozo que ha hecho Pedro Castillo en la economía peruana lo siente la gente más pobre". Buscando mostrarse como una contraparte de Castillo, el alcalde de Lima adelantó que está enfocado en buscar soluciones a la población más vulnerable, particularmente la que habita en Casa Blanca, una zona donde persisten dificultades para el acceso a agua potable."Mi primera labor va a ser trabajar con la gente más vulnerable, que lamentablemente este Gobierno no los entiende ni ningún Gobierno los ha entendido", sostuvo el político, que busca una gestión con foco en la seguridad ciudadana y el combate al hambre.No es la primera vez que López Aliaga apunta con rudeza contra Castillo. Durante la campaña presidencial de 2021, el ahora alcalde de Lima fue denunciado penalmente porque, durante un acto político, gritó "¡muerte a Castillo!".El líder de Renovación Popular se mostró, en cambio, menos duro con el actual titular del Congreso y dirigente del partido Avanza País, José Williams.Según López Aliaga, Williams es "un tipo decente y honesto" y agregó que el Congreso atraviesa gran desaprobación social gracias a la corrupción dentro del partido Acción Popular."El parlamento debe limpiar su imagen, pero que parte de la desesperación de la gente al ver que no solucionaron el tema de la vacancia de Castillo", explicó.La figura de López Aliaga ya había llegado a las primeras planas durante las elecciones de 2021, cuando su estilo conservador y religioso lo colocó en el primer lugar en las encuestas durante varios meses. El candidato reconoció incluso que practica el celibato y que prefiere a la Virgen María antes que a un "mujerón".

